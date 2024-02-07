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Дети

Шестерым детям из Белгорода понадобилась помощь психолога после обстрелов

7 февраля 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney
Дети

67 белгородцев обратились за помощью после обстрелов

Экстренная помощь была оказана 31 белгородцу, ещё 36 местных жителей получили очную консультацию психологов. Подробности сообщает «Открытый Белгород» со ссылкой на данные регионального минздрава.
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Дети

После трагедии в Белгороде 30 декабря заработала круглосуточная горячая линия, горожане также могли воспользоваться услугами психологов очно. В период с 29 декабря по 15 января помощь психологов и психиатров областной психоневрологической больницы понадобилась 67 белгородцам.

Экстренная помощь за этот период была оказана 31 жителю Белгорода, ещё 36 человек получили очную консультацию.

Среди обративших были также дети. Один из юных белгородцев обратился за помощью по телефону горячей линии, ещё пятеро ребят в сопровождении родителей посетили специалистов очно.

Ранее о психологической помощи жителям региона рассказывал министр здравоохранения Андрей Иконников.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Психолог#Белгород#Алина Харина#Обстрел
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