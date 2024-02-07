Шестерым детям из Белгорода понадобилась помощь психолога после обстрелов

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
После трагедии в Белгороде 30 декабря заработала круглосуточная горячая линия, горожане также могли воспользоваться услугами психологов очно. В период с 29 декабря по 15 января помощь психологов и психиатров областной психоневрологической больницы понадобилась 67 белгородцам.
Экстренная помощь за этот период была оказана 31 жителю Белгорода, ещё 36 человек получили очную консультацию.
Среди обративших были также дети. Один из юных белгородцев обратился за помощью по телефону горячей линии, ещё пятеро ребят в сопровождении родителей посетили специалистов очно.
Ранее о психологической помощи жителям региона рассказывал министр здравоохранения Андрей Иконников.