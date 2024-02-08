Число разрушений от атак ВСУ на Белгород увеличилось, три человека пострадали

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
7 февраля в Белгороде было неспокойно. В результате атак в столице региона три человека пострадали. Число разрушений, по сравнению со вчерашней статистикой, увеличилось.
На утро 8 февраля повреждения выявили в 54 квартирах пяти многоквартирных домов, в девяти частных домах, 11 хозсубъектах и 36 автомобилях.
Что касается пострадавших среди мирных жителей, один мужчина с осколочными ранениями головы и контузией в настоящий момент проходит лечение в городской больнице № 2. Второму белгородцу с баротравмой оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.
О третьей пострадавшей стало известно позже. Женщина с ушибленными ранами верхних и нижних конечностей обратилась в травмпункт самостоятельно, её отправили на амбулаторное лечение.
Ракетную опасность в Белгороде накануне объявляли дважды. В Минобороны сообщили, что оба раза ВСУ наносили удары с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».