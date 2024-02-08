Гладков о последствиях обстрела: «Трагедии в Ржевке можно было бы избежать»

Губернатор обратился к жителям приграничных территорий и попросил не прикасаться к остаткам боеприпасов. Также Вячеслав Гладков отметил, что трагедии можно было бы избежать, если бы вызвали администрацию, представителей Минобороны или МЧС, которые бы обезвредили боеприпасы.