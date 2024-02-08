Гладков о последствиях обстрела: «Трагедии в Ржевке можно было бы избежать»

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Один из пострадавших при обстреле Ржевки находится в очень тяжёлом состоянии, сообщил губернатор. У мужчины травматическая ампутация рук и ног. Сейчас он находится в операционной, медики борются за его жизнь.
У одной из пострадавших — ранение печени, у другой — осколочное ранение правого бедра и голени. У ещё одного мужчины осколком ранило левое бедро, у второго местного жителя — рана в обоих бёдрах и левой руке.
Губернатор обратился к жителям приграничных территорий и попросил не прикасаться к остаткам боеприпасов. Также Вячеслав Гладков отметил, что трагедии можно было бы избежать, если бы вызвали администрацию, представителей Минобороны или МЧС, которые бы обезвредили боеприпасы.
Известно, что количество повреждённых объектов увеличилось. Различные разрушения зафиксировали в 13 частных домах и в шести машинах.