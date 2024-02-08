Дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями под Белгородом, есть раненый

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Новой Таволжанке дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус с мирными жителями. В результате взрыва пострадал мужчина, у него осколочное ранение ноги. В ближайшее время его доставят в больницу.
По данным Telegram-канала «ШО Шебекино», атакован автобус № 104 (Шебекино — Муром). Помимо этого, сообщается о пострадавших при обстреле в Ржевке.
Напомним, что ракетную опасность объявили в Шебекинском горокруге в 14:06.