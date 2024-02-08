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Published Сегодня, 12:34

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Скорая помощь

Дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями под Белгородом, есть раненый

8 февраля 2024, 12:34
Фото: 1MI
Скорая помощь

Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области

Один человек пострадал, его отвезут в больницу. Подробности сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Автобус

В Новой Таволжанке дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус с мирными жителями. В результате взрыва пострадал мужчина, у него осколочное ранение ноги. В ближайшее время его доставят в больницу.

По данным Telegram-канала «ШО Шебекино», атакован автобус № 104 (Шебекино — Муром). Помимо этого, сообщается о пострадавших при обстреле в Ржевке.

Напомним, что ракетную опасность объявили в Шебекинском горокруге в 14:06.

В Белгороде и районе объявили отбой ракетной опасности
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#Белгородская область#Происшествия#Автобус#Беспилотник#Новая таволжанка#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Шебекинский горокруг#СВО#Раненый#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе
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