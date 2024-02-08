В Белгороде и районе объявили отбой ракетной опасности

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности. Она действовала в течение 45 минут.
Рассылка от РСЧС об объявлении опасности жителям пришла около 14:00. В областном центре звучали сирены. Рассылка об отбое белгородцам поступила в 14:42.
Добавим, что ракетную опасность также объявляли и в Шебекинском горокруге. Её объявили в 14:06. Сообщение об отбое жителям пришло в 14:43. Официальных данных о том, что произошло в обоих городах, пока нет.
Добавим, что накануне в Белгороде после ракетной атаки пострадали три человека. Изначально сообщалось о двух пострадавших. Вскоре стало известно и о третьей. Белгородка обратилась в травмпункт самостоятельно. Она получила ушибы рук и ног. После оказания помощи её отправили долечиваться амбулаторно.