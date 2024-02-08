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Сирена

В Белгороде и районе объявили отбой ракетной опасности

8 февраля 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
Сирена
Сирены в городе зазвучали около 14:00. Тогда же белгородцам пришла рассылка от РСЧС. Отбой объявили в 14:42.

В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности. Она действовала в течение 45 минут.

Рассылка от РСЧС об объявлении опасности жителям пришла около 14:00. В областном центре звучали сирены. Рассылка об отбое белгородцам поступила в 14:42.

Добавим, что ракетную опасность также объявляли и в Шебекинском горокруге. Её объявили в 14:06. Сообщение об отбое жителям пришло в 14:43. Официальных данных о том, что произошло в обоих городах, пока нет.

Добавим, что накануне в Белгороде после ракетной атаки пострадали три человека. Изначально сообщалось о двух пострадавших. Вскоре стало известно и о третьей. Белгородка обратилась в травмпункт самостоятельно. Она получила ушибы рук и ног. После оказания помощи её отправили долечиваться амбулаторно.

В Белгороде вновь объявлена ракетная опасность: в городе звучит сирена
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#Город#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Шебекинский горокруг#СВО#Ракетная опасность
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