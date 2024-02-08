В Белгороде вновь объявлена ракетная опасность: в городе звучит сирена

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Белгороде в очередной раз объявили ракетную опасность. В городе работают сирены. Рассылка от РСЧС пришла в 13:58.
«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.
Ракетную опасность также объявили в Шебекинском горокруге.
Накануне в городе также звучали сирены. Над областным центром работала система ПВО. Не обошлось без разрушений. Повреждения выявили в 54 квартирах пяти многоквартирных домов, в девяти частных домах, 11 хозсубъектах и 36 автомобилях. Пострадали три человека.
Напомним, город атаковали из чешского РСЗО «Вампир». Соответствующую информацию сообщили в Минобороны РФ. Позже эту информацию подтвердил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.