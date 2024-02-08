В Белгороде вновь объявлена ракетная опасность: в городе звучит сирена

Накануне в городе также звучали сирены. Над областным центром работала система ПВО. Не обошлось без разрушений. Повреждения выявили в 54 квартирах пяти многоквартирных домов, в девяти частных домах, 11 хозсубъектах и 36 автомобилях. Пострадали три человека.