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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Сирена

В Белгороде вновь объявлена ракетная опасность: в городе звучит сирена

8 февраля 2024, 11:05
Фото: 1MI
Сирена

В Белгороде объявили ракетную опасность

Около 14:00 8 февраля в областном центре включились сирены. В городе объявили ракетную опасность. Жителям рекомендуют спуститься в укрытия.
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Обстрел

В Белгороде в очередной раз объявили ракетную опасность. В городе работают сирены. Рассылка от РСЧС пришла в 13:58.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Ракетную опасность также объявили в Шебекинском горокруге.

Накануне в городе также звучали сирены. Над областным центром работала система ПВО. Не обошлось без разрушений. Повреждения выявили в 54 квартирах пяти многоквартирных домов, в девяти частных домах, 11 хозсубъектах и 36 автомобилях. Пострадали три человека.

Напомним, город атаковали из чешского РСЗО «Вампир». Соответствующую информацию сообщили в Минобороны РФ. Позже эту информацию подтвердил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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#Город#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел#Ракетная опасность
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