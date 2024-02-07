Ещё одна неспокойная ночь: в Белгороде объявили ракетную опасность

Posted Сегодня, 21:35
Published Сегодня, 21:35
Modified Сегодня, 21:38
Updated Сегодня, 21:38
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Оповещение от МЧС жителям пришло уже после полуночи — 7 февраля в 00:25. Горожан просят оставаться дома и не подходить к окнам.
Предупреждения об опасности белгородцы получают уже вторую ночь подряд. Накануне ракетную опасность также объявляли в Новооскольском горокруге.
Прошедшей ночью, напомним, над Белгородской областью сбили семь беспилотников. В результате удара БПЛА и взрыва повреждения выявили в восьми частных домах в Губкине.
Добавим, что рано утром 6 февраля ракетную опасность впервые объявили на территории всего региона. Отбой от МЧС поступил спустя более чем полтора часа.