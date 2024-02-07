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Posted Сегодня, 21:35

Published Сегодня, 21:35

Modified Сегодня, 21:38

Updated Сегодня, 21:38

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ещё одна неспокойная ночь: в Белгороде объявили ракетную опасность

6 февраля 2024, 21:35
Фото: 1MI

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Предупреждение от МЧС пришло после полуночи. Оповещение белгородцы получают уже вторую ночь подряд.

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Оповещение от МЧС жителям пришло уже после полуночи — 7 февраля в 00:25. Горожан просят оставаться дома и не подходить к окнам.

Предупреждения об опасности белгородцы получают уже вторую ночь подряд. Накануне ракетную опасность также объявляли в Новооскольском горокруге.

Прошедшей ночью, напомним, над Белгородской областью сбили семь беспилотников. В результате удара БПЛА и взрыва повреждения выявили в восьми частных домах в Губкине.

Добавим, что рано утром 6 февраля ракетную опасность впервые объявили на территории всего региона. Отбой от МЧС поступил спустя более чем полтора часа.

Ракетную опасность впервые объявили на всей территории Белгородской области
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