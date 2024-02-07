Число пострадавших после ракетной атаки на Белгород выросло до трёх

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Женщина обратилась в травмпункт самостоятельно. Ей оказали помощь, после чего направили на амбулаторное лечение.
При этом после второго обстрела пострадавших не выявили.
7 февраля над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. Сбито семь воздушных целей. Два человека пострадали. Один мужчина получил баротравму: медпомощь ему оказали на месте, от поездки в больницу он отказался. Второй мужчина получил осколочное ранение головы и контузию. Его отвезли в горбольницу № 2.
Позже по городу ударили ещё раз, но серьёзных повреждений на земле и раненых не выявили.