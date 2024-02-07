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Posted Сегодня, 19:11

Published Сегодня, 19:11

Modified Сегодня, 19:13

Updated Сегодня, 19:13

Число пострадавших после ракетной атаки на Белгород выросло до трёх

Число пострадавших после ракетной атаки на Белгород выросло до трёх

7 февраля 2024, 19:11
Фото: 1MI
О пострадавшей женщине сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, женщина отделалась ушибами рук и ног.
Сюжет
Обстрел

Женщина обратилась в травмпункт самостоятельно. Ей оказали помощь, после чего направили на амбулаторное лечение.

При этом после второго обстрела пострадавших не выявили.

7 февраля над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. Сбито семь воздушных целей. Два человека пострадали. Один мужчина получил баротравму: медпомощь ему оказали на месте, от поездки в больницу он отказался. Второй мужчина получил осколочное ранение головы и контузию. Его отвезли в горбольницу № 2.

Позже по городу ударили ещё раз, но серьёзных повреждений на земле и раненых не выявили.

Гладков уточнил информацию о последствиях атаки на Белгород
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#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Травмпункт#Артем Черненко#Ракетная атака#Осколочное ранение
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