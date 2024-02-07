«112»: два человека пострадали при атаке на Белгород

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В результате атаки ВСУ на Белгород 7 февраля пострадали два человека. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники.
Оба пострадавших — мужчины. Медики оказывают им необходимую помощь.
Одним из пострадавших может быть водитель фуры. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Ранее в Сети появились кадры повреждённого грузовика. Сообщается, что снаряд упал прямо под кабину машины.
Взрывы над Белгородом раздались около 16:30. В Минобороны сообщили, что ВСУ вновь атаковали регион реактивными снарядами РСЗО RM-70 «Вампир». ПВО уничтожила семь снарядов.
После взрывов в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. На момент написания материала она действовала до сих пор.