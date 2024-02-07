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Published Сегодня, 14:49

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Updated Сегодня, 14:51

Скорая помощь

«112»: два человека пострадали при атаке на Белгород

7 февраля 2024, 14:49
Фото: 1MI
Скорая помощь

СМИ сообщают о двоих пострадавших при атаке на Белгород

По информации источника, оба пострадавших — мужчины. Им оказывают необходимую помощь.

В результате атаки ВСУ на Белгород 7 февраля пострадали два человека. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники.

Оба пострадавших — мужчины. Медики оказывают им необходимую помощь.

Одним из пострадавших может быть водитель фуры. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Ранее в Сети появились кадры повреждённого грузовика. Сообщается, что снаряд упал прямо под кабину машины.

Взрывы над Белгородом раздались около 16:30. В Минобороны сообщили, что ВСУ вновь атаковали регион реактивными снарядами РСЗО RM-70 «Вампир». ПВО уничтожила семь снарядов.

После взрывов в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. На момент написания материала она действовала до сих пор.

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