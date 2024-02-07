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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Скорая помощь

В Сети сообщают о госпитализации ребёнка после взрывов в Белгороде

7 февраля 2024, 14:16
Фото: 1MI
Скорая помощь
Скорую помощь заметили на Харгоре. Как сообщили очевидцы Telegram-каналу «Белгород № 1», мальчик испугался взрывов и побежал через дорогу на красный сигнал светофора. Его госпитализировали.

Белгородцы сообщили о том, что после взрывов на Харгоре заметили несколько машин скорой помощи. В Сети появилось видео с места. На кадрах видно, как кого-то госпитализируют.

Очевидцы уточнили, что в районе «Солнечного» рынка сбили мальчика. На вид ему около 10 лет. По словам белгородцев, ребёнок испугался взрывов и побежал через дорогу на красный сигнал светофора. Скорая помощь забрала мальчика.

Серия громких звуков раздалась над Белгородом около часа назад. В городе и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

Судя по кадрам в Сети, есть последствия атаки на Белгород. Однако официальной информации пока не было.

Скорая помощь забирает ребёнка
Видео: Telegram-канал «Белгород № 1»
Над Белгородом громко: в городе объявили ракетную опасность, работала сирена
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