В Сети сообщают о госпитализации ребёнка после взрывов в Белгороде

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Белгородцы сообщили о том, что после взрывов на Харгоре заметили несколько машин скорой помощи. В Сети появилось видео с места. На кадрах видно, как кого-то госпитализируют.
Очевидцы уточнили, что в районе «Солнечного» рынка сбили мальчика. На вид ему около 10 лет. По словам белгородцев, ребёнок испугался взрывов и побежал через дорогу на красный сигнал светофора. Скорая помощь забрала мальчика.
Серия громких звуков раздалась над Белгородом около часа назад. В городе и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
Судя по кадрам в Сети, есть последствия атаки на Белгород. Однако официальной информации пока не было.