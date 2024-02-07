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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Последствия атаки

Гладков уточнил информацию о последствиях атаки на Белгород

7 февраля 2024, 15:01
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Последствия атаки

Два человека ранены в результате атаки ВСУ на Белгород

ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. В результате падения сбитых предметов два человека пострадали. Есть разрушения в домах и на предприятиях. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

7 февраля над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. Сбито семь воздушных целей.

Два человека пострадали. Один мужчина получил баротравму: медпомощь ему оказали на месте, от поездки в больницу он отказался. Второй мужчина получил осколочное ранение головы и контузию. Его везут в горбольницу № 2.

В Белгороде в двух многоквартирных домах в результате атаки выбило окна. Осколками повреждено 15 машин. В Белгородском районе разрушения есть в двух частных домах.

Помимо этого, повреждения зафиксировали на территории двух предприятий — в Белгороде и Белгородском районе.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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