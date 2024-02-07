Гладков уточнил информацию о последствиях атаки на Белгород

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
7 февраля над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. Сбито семь воздушных целей.
Два человека пострадали. Один мужчина получил баротравму: медпомощь ему оказали на месте, от поездки в больницу он отказался. Второй мужчина получил осколочное ранение головы и контузию. Его везут в горбольницу № 2.
В Белгороде в двух многоквартирных домах в результате атаки выбило окна. Осколками повреждено 15 машин. В Белгородском районе разрушения есть в двух частных домах.
Помимо этого, повреждения зафиксировали на территории двух предприятий — в Белгороде и Белгородском районе.
Информация о последствиях атаки уточняется.