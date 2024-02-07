Отбой ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Сообщение об отмене ракетной опасности получили жители Белгорода и Белгородского района. Ранее сигнал объявили в 16:26. Таким образом, удар со стороны Украины угрожал белгородцам два часа подряд.
По сообщениям очевидцев, всё это время в ряде торговых центров людей не выпускали наружу. Город и службы при этом функционировали в нормальном режиме.
Также известно, что над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом отчитались в Минобороны. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, после обстрела и работы ПВО есть двое пострадавших: одному оказали помощь на месте, второго забрали в больницу.
Прилёт при этом пришёлся в районе улицы Крейды. По данным Бел.Ру, пострадало в том числе местное предприятие «Верофарм».