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Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Отбой ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе

Отбой ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе

7 февраля 2024, 16:11
Фото: Bel.ru
Уведомление об отбое ракетной опасности РСЧС разослало сегодня, 7 февраля в 18:35. Сигнал также продублировали через громкоговорители.

Сообщение об отмене ракетной опасности получили жители Белгорода и Белгородского района. Ранее сигнал объявили в 16:26. Таким образом, удар со стороны Украины угрожал белгородцам два часа подряд.

По сообщениям очевидцев, всё это время в ряде торговых центров людей не выпускали наружу. Город и службы при этом функционировали в нормальном режиме.

Также известно, что над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом отчитались в Минобороны. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, после обстрела и работы ПВО есть двое пострадавших: одному оказали помощь на месте, второго забрали в больницу.

Прилёт при этом пришёлся в районе улицы Крейды. По данным Бел.Ру, пострадало в том числе местное предприятие «Верофарм».

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