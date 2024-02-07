Над Белгородом опять громко: снова воет сирена, есть ракетная опасность

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Возможно, без последствий не обошлось: звуки были очень громкими и похожими на «прилёты». Официальной информации на данный момент нет. Нет сообщений о происшествиях на земле и от очевидцев. Бел.Ру продолжает следить за развитием событий.
Буквально час назад угрозу ракетной опасности отменили в Белгороде. После этого в 19:39 вновь раздались мощные взрывы.
До этого над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом отчитались в Минобороны. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, после обстрела и работы ПВО есть двое пострадавших: одному оказали помощь на месте, второго забрали в больницу.