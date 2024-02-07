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Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде и районе

Над Белгородом опять громко: снова воет сирена, есть ракетная опасность

7 февраля 2024, 16:48
Фото: Изображение Midjourney

Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде и районе

РСЧС сообщает о ракетной опасности в Белгороде. В небе над городом раздаются взрывы, воет сирена. Возможно, без последствий не обошлось: звуки были очень громкими и похожими на «прилёты».
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Взрывы

Возможно, без последствий не обошлось: звуки были очень громкими и похожими на «прилёты». Официальной информации на данный момент нет. Нет сообщений о происшествиях на земле и от очевидцев. Бел.Ру продолжает следить за развитием событий.

Буквально час назад угрозу ракетной опасности отменили в Белгороде. После этого в 19:39 вновь раздались мощные взрывы.

До этого над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом отчитались в Минобороны. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, после обстрела и работы ПВО есть двое пострадавших: одному оказали помощь на месте, второго забрали в больницу.

Отбой ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе
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#Происшествия#Очевидцы#Белгород#Вячеслав Гладков#Сирена#Взрывы#Артем Черненко#Ракетная опасность#Миноборона
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