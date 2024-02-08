Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Обстрел

«Грохот страшный»: очевидцы рассказали о моменте обстрела Белгорода

8 февраля 2024, 08:38
Фото: 1MI
Обстрел

Очевидцы рассказали подробности обстрела Белгорода 7 февраля

Одна из белгородок в момент обстрела находилась дома. Женщина с мужем прятались в ванной. В многоэтажке, в которой живёт горожанка, посекло балконы, окна и стены. Подробности сообщает ГТРК «Вести Белгород».

7 февраля город попал под обстрел ВСУ. Одна из местных жительниц рассказывает, что в этот момент был слышен сильный грохот. Белгородка живёт на пятом этаже многоэтажки.

Балкон задрожал. Послышался неимоверной силы, как волна, удар. Засигналили машины. Испугались, спрятались в ванную. Когда всё утихло, вышли на улицу. Там уже соседи начали выходить. Вышли посмотреть — тут, конечно, зрелище страшное.
жительница Белгорода

В многоэтажке и соседних домах, где живёт женщина, посекло фасады, выбило стёкла на балконах и в окнах.

Напомним, что вчера, 7 февраля, над Белгородом и районом система ПВО сбила семь воздушных целей. Позже ПВО сбила ещё пять целей. После обстрелов в Белгороде в 42 квартирах выбило окна. Помимо этого, повреждения зафиксировали в двух частных домах — там также выбило окна и посекло фасады.

Рассказ белгородки об обстреле
Видео: ГТРК «Вести Белгород»
Окна в 42 квартирах Белгорода выбиты после сегодняшнего обстрела «Вампирами»
Узнать подробнее
Читайте также:
Окна в 42 квартирах Белгорода выбиты после сегодняшнего обстрела «Вампирами»Белгород вновь пытались обстрелять из чешских «Вампиров»: силы ПВО сбили пять целейПВО вновь сбила украинские беспилотники над Белгородской областью
#Город#Видео#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Число разрушений от атак ВСУ на Белгород увеличилось, три человека пострадали
Сегодня, 08:19
Как сельдь в банке: белгородцы не поместились в модульных укрытиях во время обстрела
Сегодня, 07:21
Днём в Белгородской области будет громко. В чём дело?
Сегодня, 06:32
Из Белгородской области за границу на экспорт отправляют мясо, молочку и клещей
Сегодня, 06:01
«Русагро» судится с Зотовым и компанией, которой могла уйти часть «Агро-Белогорья»?
Сегодня, 06:37
«Спасибо за человечность»: белгородцы благодарят земляков за помощь при обстреле
Сегодня, 08:48