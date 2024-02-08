«Грохот страшный»: очевидцы рассказали о моменте обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
7 февраля город попал под обстрел ВСУ. Одна из местных жительниц рассказывает, что в этот момент был слышен сильный грохот. Белгородка живёт на пятом этаже многоэтажки.
Балкон задрожал. Послышался неимоверной силы, как волна, удар. Засигналили машины. Испугались, спрятались в ванную. Когда всё утихло, вышли на улицу. Там уже соседи начали выходить. Вышли посмотреть — тут, конечно, зрелище страшное.
жительница Белгорода
В многоэтажке и соседних домах, где живёт женщина, посекло фасады, выбило стёкла на балконах и в окнах.
Напомним, что вчера, 7 февраля, над Белгородом и районом система ПВО сбила семь воздушных целей. Позже ПВО сбила ещё пять целей. После обстрелов в Белгороде в 42 квартирах выбило окна. Помимо этого, повреждения зафиксировали в двух частных домах — там также выбило окна и посекло фасады.