«Грохот страшный»: очевидцы рассказали о моменте обстрела Белгорода

Напомним, что вчера, 7 февраля, над Белгородом и районом система ПВО сбила семь воздушных целей. Позже ПВО сбила ещё пять целей. После обстрелов в Белгороде в 42 квартирах выбило окна. Помимо этого, повреждения зафиксировали в двух частных домах — там также выбило окна и посекло фасады.