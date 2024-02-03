Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Над Белгородской областью ночью сбили четыре украинских БПЛА

ПВО вновь сбила украинские беспилотники над Белгородской областью

3 февраля 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney

Над Белгородской областью ночью сбили четыре украинских БПЛА

В Минобороны РФ сообщили об очередной попытке ВСУ атаковать территорию РФ летательными аппаратами самолётного типа. ПВО сбила семь беспилотников, в том числе и над Белгородской областью.
Сюжет
Пво

Этой ночью ВСУ пытались вновь атаковать Белгородскую область беспилотниками. Сегодня ночью ПВО сбила над регионом четыре БПЛА самолётного типа. Работала противовоздушная оборона и в других регионах.

Как сообщили в военном ведомстве, ещё два летательных аппарата уничтожили над Волгоградской областью. Также была попытка атаки в Ростовской области — сбит один беспилотник.

Ранее сообщалось, что 1 февраля над Белгородской, Курской и Воронежской областями уничтожили 11 украинских БПЛА. Всего над регионом перехватили восемь летательных аппаратов, над соседними областями — ещё три.

Напомним, 29 января ВСУ обстреливали Горьковский в Грайворонском горокруге. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к посёлку. В результате отражения воздушной атаки задело частный дом в Хотмыжске.

Белгородскую область за ночь и утро атаковали восемь беспилотников
Узнать подробнее
Читайте также:
Беспилотник сбросил взрывное устройство на машину медиков возле белгородского ФАПаПять беспилотников за ночь перехватили в небе над Белгородской областьюБеспилотник сбили в небе над Белгородской областью
#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны рф#Работа ПВО
Подпишитесь
КамАЗ, дома и легковушка пострадали при обстрелах Белгородской области
Сегодня, 07:37
Евгений Жигалов больше не будет руководить Белгорблагоустройством
Сегодня, 08:28
Два дома пострадали при атаке ВСУ в белгородском приграничье
Сегодня, 09:27
Дрон-камикадзе взорвался в белгородском приграничье: есть разрушения
Сегодня, 09:50
Новый обстрел Белгородской области: повреждён частный дом
Сегодня, 10:52