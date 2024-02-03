ПВО вновь сбила украинские беспилотники над Белгородской областью

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Этой ночью ВСУ пытались вновь атаковать Белгородскую область беспилотниками. Сегодня ночью ПВО сбила над регионом четыре БПЛА самолётного типа. Работала противовоздушная оборона и в других регионах.
Как сообщили в военном ведомстве, ещё два летательных аппарата уничтожили над Волгоградской областью. Также была попытка атаки в Ростовской области — сбит один беспилотник.
Ранее сообщалось, что 1 февраля над Белгородской, Курской и Воронежской областями уничтожили 11 украинских БПЛА. Всего над регионом перехватили восемь летательных аппаратов, над соседними областями — ещё три.
Напомним, 29 января ВСУ обстреливали Горьковский в Грайворонском горокруге. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к посёлку. В результате отражения воздушной атаки задело частный дом в Хотмыжске.