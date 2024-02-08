Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Белгородцам рассказали, как поступают водители автобусов при угрозе обстрелов

Высаживают или едут дальше? Стали известны действия водителей автобусов при обстрелах

8 февраля 2024, 09:51
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, как поступают водители автобусов при угрозе обстрелов

Пока ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область, жителей всё больше интересует собственная безопасность. Так, редакция Бел.Ру постаралась узнать у регионального министерства транспорта, какой порядок действий соблюдают водители автобусов при объявлении ракетной опасности.
Сюжет
Автобус

После трагичных событий в Белгороде 30 декабря жители стали больше переживать о своей безопасности и возможных новых атаках. Белгородские власти приняли решение укрепить автобусные остановки фундаментными блоками и мешками с песком, а также разместить модульные конструкции, которыми пользуются и Минобороны РФ. Вчера, 7 февраля, в областном центре снова было громко: на подлёте к городу сбили семь снарядов РСЗО «Вампир». Из-за произошедшего у белгородцев появились новые вопросы касательно безопасности. В их числе и порядок действий водителей автобусов при атаках ВСУ.

Многие горожане продолжают пользоваться автобусами. Обстрел же может начаться в любую минуту и настигнуть жителей, пока те будут ехать в общественном транспорте. Поэтому белгородцы задались вопросом, продолжают ли водители движение при объявлении ракетной опасности или останавливаются вблизи укрытий. Вопрос редакция Бел.Ру задала областному минтрансу.

В правительстве ответили, что действительно внесли изменения в положение об организации транспортного обслуживания населения при объявлении ракетной опасности и угрозе обстрела. Эти нововведения должны повысить меры безопасности в случае ЧП.

Однако какие именно изменения были внесены, в министерстве транспорта не уточнили. В настоящий момент документ проходит согласование в установленном порядке.

До тех пор, пока изменения не вступят в силу, перевозчики будут соблюдать особые указания, о которых в минтрансе тоже умолчали.

До вступления в силу указанных изменений перевозчикам направлены указания регламентирующие действия водителей при возникновении ракетной и иной опасности.
сообщили в министерстве транспорта

В то же время известно, как при объявлении ракетной опасности поступил один из водителей автобусов. Об этом рассказала местная жительница. По её словам, вечером 7 февраля она возвращалась с работы, когда начался обстрел. Перевозчик подъехал к автобусной остановке, на которой размещены модульные укрытия, и высадил пассажиров. После того, как громкие звуки прекратились, водитель и пассажиры продолжили путь.

Кроме этого, известно, как поступают сотрудники торговых центров и крупных супермаркетов: при угрозе обстрелов магазины закрываются, а всех посетителей уводят в цокольные помещения.

Как сельдь в банке: белгородцы не поместились в модульных укрытиях во время обстрела
Узнать подробнее
Читайте также:
Людей спустили в укрытия, воет сирена: что происходит в БелгородеУкрытия в Белгороде превратились в туалеты, а часть остановок до сих пор не укрепилиБелгородцы предложили свой метод борьбы с «недоразумениями» в укрытиях
#Белгородская область#Водители#Автобус#Белгород#Александра Склярова#Ракетная опасность
Подпишитесь
Сильнейший обстрел под Белгородом: пять человек ранены, один в тяжёлом состоянии
Сегодня, 12:49
Дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями под Белгородом, есть раненый
Сегодня, 12:34
Белгородцам ответили, почему сложно сбивать «вампиров»
Сегодня, 13:07
«Русагро» судится с Зотовым и компанией, которой могла уйти часть «Агро-Белогорья»?
Сегодня, 06:37
ПВО сработала под Белгородом: что известно о новой атаке
Сегодня, 13:44