Высаживают или едут дальше? Стали известны действия водителей автобусов при обстрелах

В то же время известно, как при объявлении ракетной опасности поступил один из водителей автобусов. Об этом рассказала местная жительница. По её словам, вечером 7 февраля она возвращалась с работы, когда начался обстрел. Перевозчик подъехал к автобусной остановке, на которой размещены модульные укрытия, и высадил пассажиров. После того, как громкие звуки прекратились, водитель и пассажиры продолжили путь.