Высаживают или едут дальше? Стали известны действия водителей автобусов при обстрелах

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
После трагичных событий в Белгороде 30 декабря жители стали больше переживать о своей безопасности и возможных новых атаках. Белгородские власти приняли решение укрепить автобусные остановки фундаментными блоками и мешками с песком, а также разместить модульные конструкции, которыми пользуются и Минобороны РФ. Вчера, 7 февраля, в областном центре снова было громко: на подлёте к городу сбили семь снарядов РСЗО «Вампир». Из-за произошедшего у белгородцев появились новые вопросы касательно безопасности. В их числе и порядок действий водителей автобусов при атаках ВСУ.
Многие горожане продолжают пользоваться автобусами. Обстрел же может начаться в любую минуту и настигнуть жителей, пока те будут ехать в общественном транспорте. Поэтому белгородцы задались вопросом, продолжают ли водители движение при объявлении ракетной опасности или останавливаются вблизи укрытий. Вопрос редакция Бел.Ру задала областному минтрансу.
В правительстве ответили, что действительно внесли изменения в положение об организации транспортного обслуживания населения при объявлении ракетной опасности и угрозе обстрела. Эти нововведения должны повысить меры безопасности в случае ЧП.
Однако какие именно изменения были внесены, в министерстве транспорта не уточнили. В настоящий момент документ проходит согласование в установленном порядке.
До тех пор, пока изменения не вступят в силу, перевозчики будут соблюдать особые указания, о которых в минтрансе тоже умолчали.
До вступления в силу указанных изменений перевозчикам направлены указания регламентирующие действия водителей при возникновении ракетной и иной опасности.
сообщили в министерстве транспорта
В то же время известно, как при объявлении ракетной опасности поступил один из водителей автобусов. Об этом рассказала местная жительница. По её словам, вечером 7 февраля она возвращалась с работы, когда начался обстрел. Перевозчик подъехал к автобусной остановке, на которой размещены модульные укрытия, и высадил пассажиров. После того, как громкие звуки прекратились, водитель и пассажиры продолжили путь.
Кроме этого, известно, как поступают сотрудники торговых центров и крупных супермаркетов: при угрозе обстрелов магазины закрываются, а всех посетителей уводят в цокольные помещения.