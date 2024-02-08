В Шебекино и Новой Таволжанке восстановили 94% повреждённых обстрелами домов

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Глава региона сообщил о темпах восстановления жилья, повреждённого при обстрелах. Так, с июня прошлого года после атак ВСУ повреждено 4475 жилых помещений в Шебекино и Новой Таволжанке. В настоящий момент рабочие восстановили уже 4220 домов — 94% от общего объёма разрушенного жилья.
Вячеслав Гладков подчеркнул, что власти встречаются с собственниками жилья, находят решения по восстановлению имущества.
Отметим, что тему восстановления повреждённого жилья глава региона обсудил с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным, председателем попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергеем Степашиным, белгородскими застройщиками, главами администраций и министрами.
Напомним, что после обстрелов с декабря прошлого года в Белгороде отремонтировали окна в 1131 из 1189 домах.