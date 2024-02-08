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Совещание

В Шебекино и Новой Таволжанке восстановили 94% повреждённых обстрелами домов

8 февраля 2024, 10:32
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Совещание

В двух белгородских населённых пунктах восстановили 4 тысячи повреждённых домов

О ходе восстановления жилья в Новой Таволжанке и Шебекино сообщил губернатор Вячеслав Гладков. С лета прошлого года в населённых пунктах повреждено 4475 помещений.
Сюжет
Обстрел

Глава региона сообщил о темпах восстановления жилья, повреждённого при обстрелах. Так, с июня прошлого года после атак ВСУ повреждено 4475 жилых помещений в Шебекино и Новой Таволжанке. В настоящий момент рабочие восстановили уже 4220 домов — 94% от общего объёма разрушенного жилья.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что власти встречаются с собственниками жилья, находят решения по восстановлению имущества.

Отметим, что тему восстановления повреждённого жилья глава региона обсудил с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным, председателем попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергеем Степашиным, белгородскими застройщиками, главами администраций и министрами.

Напомним, что после обстрелов с декабря прошлого года в Белгороде отремонтировали окна в 1131 из 1189 домах.

В 1131 доме Белгорода, повреждённом с конца декабря, отремонтировали окна
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#Общество#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#Восстановление#Восстановление домов#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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