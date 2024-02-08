В Шебекино и Новой Таволжанке восстановили 94% повреждённых обстрелами домов

Глава региона сообщил о темпах восстановления жилья, повреждённого при обстрелах. Так, с июня прошлого года после атак ВСУ повреждено 4475 жилых помещений в Шебекино и Новой Таволжанке. В настоящий момент рабочие восстановили уже 4220 домов — 94% от общего объёма разрушенного жилья.