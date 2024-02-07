Ещё одна атака: по Белгородской области пытались ударить двумя беспилотниками

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
7 февраля над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника. Дежурные средства ПВО сработали около 17:20.
Над каким именно районом сбили БПЛА самолётного типа, не сообщается.
Напомним, что в 16:30 ПВО уничтожила семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».
Известно, что в Белгороде в результате падения сбитых предметов зафиксировали повреждения в многоквартирных домах и на предприятиях. Также известно, что ранены два человека. Одного из них сейчас везут в больницу.