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Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Беспилотники

Ещё одна атака: по Белгородской области пытались ударить двумя беспилотниками

7 февраля 2024, 15:10
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Система ПВО сработала около 17:20. Где именно были сбиты дроны, неизвестно. Подробности сообщает Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

7 февраля над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника. Дежурные средства ПВО сработали около 17:20.

Над каким именно районом сбили БПЛА самолётного типа, не сообщается.

Напомним, что в 16:30 ПВО уничтожила семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».

Известно, что в Белгороде в результате падения сбитых предметов зафиксировали повреждения в многоквартирных домах и на предприятиях. Также известно, что ранены два человека. Одного из них сейчас везут в больницу.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#СВО#Система ПВО
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