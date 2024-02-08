Сильнейший обстрел под Белгородом: пять человек ранены, один в тяжёлом состоянии

Днём 8 февраля под обстрел попало село Ржевка в Шебкинском горокруге. По предварительным данным, пострадали пять человек. Один из раненых находится в тяжёлом состоянии. У мужчины травматическая ампутация рук и ног. Скорая сейчас везёт его в больницу.