Сильнейший обстрел под Белгородом: пять человек ранены, один в тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Днём 8 февраля под обстрел попало село Ржевка в Шебкинском горокруге. По предварительным данным, пострадали пять человек. Один из раненых находится в тяжёлом состоянии. У мужчины травматическая ампутация рук и ног. Скорая сейчас везёт его в больницу.
У остальных четверых пострадавших — двоих мужчин и двух женщин — осколками ранены ноги. Бригада скорой везёт их в горбольницу в Белгороде.
Кроме того, во время обстрела повреждены два частных дома. В них выбило окна, посекло фасады, кровлю и заборы. Также повреждён легковой автомобиль. На месте сейчас работают оперативные службы.
Информация о последствиях уточняется.
Ранее стало известно, что в Шебекинском горокруге дрон атаковал автобус с пассажирами.