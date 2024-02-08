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Последствия обстрела Ржевки

Сильнейший обстрел под Белгородом: пять человек ранены, один в тяжёлом состоянии

8 февраля 2024, 12:49
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Последствия обстрела Ржевки

Пять человек пострадали при обстреле села Ржевка в Белгородской области

Один из раненых находится в тяжёлом состоянии. У него травматическая ампутация рук и ног. У остальных пострадавших осколочные ранения, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Днём 8 февраля под обстрел попало село Ржевка в Шебкинском горокруге. По предварительным данным, пострадали пять человек. Один из раненых находится в тяжёлом состоянии. У мужчины травматическая ампутация рук и ног. Скорая сейчас везёт его в больницу.

У остальных четверых пострадавших — двоих мужчин и двух женщин — осколками ранены ноги. Бригада скорой везёт их в горбольницу в Белгороде.

Кроме того, во время обстрела повреждены два частных дома. В них выбило окна, посекло фасады, кровлю и заборы. Также повреждён легковой автомобиль. На месте сейчас работают оперативные службы.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее стало известно, что в Шебекинском горокруге дрон атаковал автобус с пассажирами.

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