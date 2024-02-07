Дроном-камикадзе атаковали Белгородскую область: повреждён инфраструктурный объект

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Окраину села Пороз в Грайворонском горокруге атаковал дрон-камикадзе ВСУ. Жертв среди мирного населения нет. В результате атаки повреждён инфраструктурный объект связи.
В ближайшее время оперативные службы устранят последствия.
Ранее ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге — повреждены четыре домовладения и машина. Утром под удар попал город Шебекино. Пострадали двое рабочих одного из предприятий.