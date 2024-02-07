Дроном-камикадзе атаковали Белгородскую область: повреждён инфраструктурный объект

ВСУ ударили дроном по окраине белгородского села Пороз

Белгородская область подвергалась третьей за день атаке ВСУ. На этот раз дроном-камикадзе ударили по окраине села в Грайворонском горокруге. Подробности сообщает губернатор Вячеслав Гладков.