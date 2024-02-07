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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

ВСУ ударили дроном по окраине белгородского села Пороз

Дроном-камикадзе атаковали Белгородскую область: повреждён инфраструктурный объект

7 февраля 2024, 12:33
Фото: 1MI

ВСУ ударили дроном по окраине белгородского села Пороз

Белгородская область подвергалась третьей за день атаке ВСУ. На этот раз дроном-камикадзе ударили по окраине села в Грайворонском горокруге. Подробности сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Окраину села Пороз в Грайворонском горокруге атаковал дрон-камикадзе ВСУ. Жертв среди мирного населения нет. В результате атаки повреждён инфраструктурный объект связи.

В ближайшее время оперативные службы устранят последствия.

Ранее ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге — повреждены четыре домовладения и машина. Утром под удар попал город Шебекино. Пострадали двое рабочих одного из предприятий.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Алина Харина#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#Пороз#Инфраструктурный объект связи
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