«Разом погибли сын, невестка и внук»: в Белгороде прошёл молебен о жертвах атаки

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Сегодня в Белгороде проходил молебен в память о погибших при обстреле 30 декабря. На мероприятие 7 февраля пришли горожане, представители власти и духовенства.
Люди собирались около арт-объекта в виде сердца. Он стал символом случившейся трагедии. К этому месту несут игрушки и цветы.
Память погибших почтил и губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона напомнил, что при обстреле погибли мирные жители. Самому маленькому из погибших был всего 1 год. По православной традиции в городе вспоминали погибших на 40-й день. Также Гладков добавил, что храмах идут заупокойные службы по погибшим.
Символично, что в областном центре идёт дождь, будто бы небо плачет по всем ушедшим. От всей души выражаю самые искренние и глубокие соболезнования тем, кто потерял близких. Вся страна скорбит вместе с вами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
На молебен пришла белгородка, чьи родные погибли в тот день. Женщина рассказала, что из-за обстрела не стало её сына, невестки и годовалого внука. Горожанка добавила, что на молебен она не могла не прийти.