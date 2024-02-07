«Разом погибли сын, невестка и внук»: в Белгороде прошёл молебен о жертвах атаки

Память погибших почтил и губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона напомнил, что при обстреле погибли мирные жители. Самому маленькому из погибших был всего 1 год. По православной традиции в городе вспоминали погибших на 40-й день. Также Гладков добавил, что храмах идут заупокойные службы по погибшим.