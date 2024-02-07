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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Белгороде почтили память погибших 30 декабря

«Разом погибли сын, невестка и внук»: в Белгороде прошёл молебен о жертвах атаки

7 февраля 2024, 12:07
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В Белгороде почтили память погибших 30 декабря

В Белгороде провели молебен в память о погибших при обстреле 30 декабря

Сегодня в полдень в областном центре проходил молебен в память о тех, кто погиб при обстреле ВСУ 30 декабря. В храмах идут заупокойные службы по погибшим. Видео с места событий поделились в РИА «Новости».

Сегодня в Белгороде проходил молебен в память о погибших при обстреле 30 декабря. На мероприятие 7 февраля пришли горожане, представители власти и духовенства.

Люди собирались около арт-объекта в виде сердца. Он стал символом случившейся трагедии. К этому месту несут игрушки и цветы.

Молебен в память погибших в Белгороде
Видео: РИА «Новости»

Память погибших почтил и губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона напомнил, что при обстреле погибли мирные жители. Самому маленькому из погибших был всего 1 год. По православной традиции в городе вспоминали погибших на 40-й день. Также Гладков добавил, что храмах идут заупокойные службы по погибшим.

Символично, что в областном центре идёт дождь, будто бы небо плачет по всем ушедшим. От всей души выражаю самые искренние и глубокие соболезнования тем, кто потерял близких. Вся страна скорбит вместе с вами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В Белгороде почтили память погибших 30 декабряВ Белгороде почтили память погибших 30 декабря
В Белгороде почтили память погибших 30 декабряВ Белгороде почтили память погибших 30 декабря
В Белгороде почтили память погибших 30 декабряВ Белгороде почтили память погибших 30 декабря
В Белгороде почтили память погибших 30 декабряВ Белгороде почтили память погибших 30 декабря
В Белгороде почтили память погибших 30 декабряВ Белгороде почтили память погибших 30 декабря
В Белгороде почтили память погибших 30 декабряВ Белгороде почтили память погибших 30 декабря
В Белгороде почтили память погибших 30 декабряВ Белгороде почтили память погибших 30 декабря
В Белгороде почтили память погибших 30 декабря
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

На молебен пришла белгородка, чьи родные погибли в тот день. Женщина рассказала, что из-за обстрела не стало её сына, невестки и годовалого внука. Горожанка добавила, что на молебен она не могла не прийти.

В Белгороде почтили память погибших 30 декабря
Видео: Zvezdanews
40 дней с момента страшной трагедии: в Белгороде вспоминают погибших 30 декабря
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