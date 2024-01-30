Ранена женщина, пострадали экскаватор, авто и дома после атак на Белгородскую область

В Грайворонском горокруге по Мокрой Орловке ВСУ выпустили два миномётных снаряда. Пострадала женщина — она получила порезы от стекла на лице и руках. Медпомощь ей оказали на месте, а госпитализация не потребовалась. В селе повреждено два частных дома: выбило окна, посекло фасады и заборы. Помимо этого, задело линию газоснабжения.