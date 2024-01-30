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Обстрел

Ранена женщина, пострадали экскаватор, авто и дома после атак на Белгородскую область

30 января 2024, 08:30
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ за сутки нанесли около 140 ударов по Белгородской области

Противник атаковал шесть районов региона. В общей сложности ВСУ нанесли около 140 ударов, в том числе с помощью дронов-камикадзе. Часть атак удалось отразить средствами ПВО. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Около 140 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области за последние сутки. Атакованы шесть районов региона. Есть пострадавшая и разрушения.

В Белгородском районе по Октябрьскому противник ударил двумя дронами-камикадзе. Повредило крыши двух частных домов. После отражения средствами ПВО воздушных атак повреждения зафиксировали в Разумном — пострадала крыша в здании коммерческой организации. В Майском и Дубовом повреждены крыши двух частных домов.

Также в районе по Щетиновке выпустили 14 артиллерийских снарядов и 35 гранатомётных выстрелов. МАПП «Нехотеевка» атаковали тремя дронами-камикадзе и двумя артиллерийскими снарядами. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском горокруге по Мокрой Орловке ВСУ выпустили два миномётных снаряда. Пострадала женщина — она получила порезы от стекла на лице и руках. Медпомощь ей оказали на месте, а госпитализация не потребовалась. В селе повреждено два частных дома: выбило окна, посекло фасады и заборы. Помимо этого, задело линию газоснабжения.

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлёте к селам Головчино и Новостроевка-Первая. Никто не пострадал, однако в посёлке Хотмыжск повредило частный дом — выбито окно, посечена крыша, пострадали машина и забор.

Кроме того, в горокруге около Дроновки с БПЛА сбросили два осколочных боеприпаса. По окраине села Сподарюшино выпустили 11 миномётных снарядов. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Валуйском горокруге противник атаковал село Долгое из миномёта и артиллерии — в общем зафиксировали 31 прилёт. Окраину села атаковали тремя дронами-камикадзе. Из-за взрыва повреждены гражданский автомобиль и экскаватор. Среди мирных жителей пострадавших нет. Под артобстрел попало село Новопетровка. Там насчитали пять прилётов. Никто не пострадал, разрушений нет.

Дрон-камикадзе атаковал село Тишанка в Волоконовском районе. В результате взрыва повреждения получили линия газоснабжения и легковой автомобиль. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Под обстрелом накануне был и Борисовский район. ВСУ нанесли 20 гранатомётных выстрелов по окраине села Богун-Городок. Жители не пострадали, разрушений нет.

В Шебекинском горокруге под обстрел попал только один населённый пункт. Противник выпустил три миномётных снаряда по селу Белянка. Пострадавших среди мирных жителей, а также разрушений не зафиксировали.

Напомним, в Минобороны РФ ранее сообщили, что средствами ПВО накануне перехватили пять беспилотников в небе над Белгородской областью. Всего же противовоздушная оборона уничтожила 21 БПЛА над российскими регионами.

Новая атака на Белгородскую область: ранена женщина, повреждены два дома
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