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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Обломки ракет в Белгороде

«Привет» от Белграда? По Белгороду могли ударить сербскими ракетами

15 февраля 2024, 12:30
Фото: соцсети
Обломки ракет в Белгороде

Белгород могли атаковать ракетами сербского производства

Предположительно, обломки, которые обнаружили в Белгороде, принадлежат сербской 122-мм ракете повышенной дальности ER Grad 2000. Эти ракеты уже ранее были замечены на вооружении ВСУ, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Автор Telegram-канала «Военный Осведомитель» считает, что по Белгороду ударили ракетами сербского производства. Речь идёт о сербской 122-мм ракете повышенной дальности ER Grad 2000 (G2000), выпущенной из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

Данные ракеты с изменённой маркировкой уже ранее были замечены на вооружении ВСУ, пишет автор. Они способны поражать цели на расстоянии 40 км, а не 20 км, как у стандартных. О происхождении ракеты говорит цвет её самой, а также стабилизаторов.

Вскоре в канале написали, что ещё один обломок сбитой ракеты соответствует сербским ER Grad 2000.

В результате атаки ВСУ на Белгород по последним данным погибли шесть человек. Среди жертв есть четырёхмесячный ребёнок.

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