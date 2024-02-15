«Привет» от Белграда? По Белгороду могли ударить сербскими ракетами

Данные ракеты с изменённой маркировкой уже ранее были замечены на вооружении ВСУ, пишет автор. Они способны поражать цели на расстоянии 40 км, а не 20 км, как у стандартных. О происхождении ракеты говорит цвет её самой, а также стабилизаторов.