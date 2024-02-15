«Привет» от Белграда? По Белгороду могли ударить сербскими ракетами

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Автор Telegram-канала «Военный Осведомитель» считает, что по Белгороду ударили ракетами сербского производства. Речь идёт о сербской 122-мм ракете повышенной дальности ER Grad 2000 (G2000), выпущенной из РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.
Данные ракеты с изменённой маркировкой уже ранее были замечены на вооружении ВСУ, пишет автор. Они способны поражать цели на расстоянии 40 км, а не 20 км, как у стандартных. О происхождении ракеты говорит цвет её самой, а также стабилизаторов.
Вскоре в канале написали, что ещё один обломок сбитой ракеты соответствует сербским ER Grad 2000.
В результате атаки ВСУ на Белгород по последним данным погибли шесть человек. Среди жертв есть четырёхмесячный ребёнок.