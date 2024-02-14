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Posted Вчера, 15:18

Published Вчера, 15:18

Modified Вчера, 15:20

Updated Вчера, 15:20

В мэрии Белгорода рассказали, что делать тем, кто за рулём во время обстрела

Рекомендации против штрафов: что делать автомобилистам во время ракетной опасности?

14 февраля 2024, 15:18

В мэрии Белгорода рассказали, что делать тем, кто за рулём во время обстрела

Что делать, если сигнал «ракетная опасность» застал в дороге? Получит ли водитель, который оставил своё авто в такой момент, штраф? С такими вопросами белгородцы обратились к губернатору Гладкову. И ответила им мэрия.

Для белгородцев, которые чаще всего передвигаются по городу на общественном транспорте, в правительстве уже разъяснили порядок действий водителя и пассажиров при объявлении сигнала «ракетная опасность». Водитель должен остановить автобус, открыть все двери, сделать объявление о необходимости пройти в укрытие, а пассажиры — покинуть транспорт и пройти безопасное место. При необходимости водитель должен помочь раненым и инвалидам в эвакуации. Поездку на общественном транспорте можно продолжить только после отбоя тревоги, при этом пассажиры не должны ещё раз платить за проезд.

Но что в такой ситуации делать тем, кто передвигается на личном авто и в момент обстрела находится, например, в пробке? За остановку или парковку в неположенном месте может прилететь штраф, а оставаться в машине — опасно для жизни. С таким вопросом белгородцы обратились на странице губернатора Гладкова. Им ответила мэрия. Автолюбителям порекомендовали поставить свой транспорт на аварийный сигнал, покинуть его и пройти в укрытие.

Здесь тоже есть нюанс: если следовать рекомендациям, то можно себя обезопасить от возможного обстрела, но получится ли от штрафа? Но на него среди белгородцев нашёлся тоже вполне логичный ответ:

«Вам же РЕКОМЕНДОВАЛИ. Что Вы ещё хотите? Хотя, возможно Вы сделаете выбор сами между штрафом и инвалидностью или даже безвременной кончиной».

Тем не менее, мы всё же решили обратиться в правительство с запросом, чтобы узнать, что в такой ситуации делать водителям, которые не хотят нарушать правила. Результатами Бел.Ру поделится позже.

Фото: страница губернатора ВКонтакте
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#Белгородская область#Штрафы#Автомобилисты#Эксклюзив#Белгород#Екатерина Никулина#Личный автомобиль#Ракетная опасность#Неположенная парковка
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