Рекомендации против штрафов: что делать автомобилистам во время ракетной опасности?

Для белгородцев, которые чаще всего передвигаются по городу на общественном транспорте, в правительстве уже разъяснили порядок действий водителя и пассажиров при объявлении сигнала «ракетная опасность». Водитель должен остановить автобус, открыть все двери, сделать объявление о необходимости пройти в укрытие, а пассажиры — покинуть транспорт и пройти безопасное место. При необходимости водитель должен помочь раненым и инвалидам в эвакуации. Поездку на общественном транспорте можно продолжить только после отбоя тревоги, при этом пассажиры не должны ещё раз платить за проезд.