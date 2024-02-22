Драмтеатр в Белгороде проверили после отсутствия билетов в онлайн-кассе

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Из ответа следует, что из-за оперативной обстановки, которая складывается в Белгородской области, наполняемость зрительного зала в драмтеатре ограничена — не более 75% допустимой вместимости.
Данное решение принял оперштаб, чтобы обеспечить безопасность людей и с учётом вместимости укрытий. В правительстве отметили, что ограничение распространяется и на другие государственные учреждения культуры: Белгородская государственная филармония, Белгородский государственный театр кукол, Белгородский государственный центр народного творчества. Также власти дали рекомендации приграничным муниципальным образованиям и Белгороду ввести данное ограничение в учреждениях культуры, где есть зрительные залы.
Что касается невозможности купить билеты в драмтеатр через онлайн-кассы, в правительстве отметили, что в 2023 году в адрес министерства культуры поступило десять обращений от белгородцев по данному вопросу. В 2024 году обращений не было.
Тем не менее, после жалоб людей министерство культуры инициировало проверку и сделало запрос в УМВД России по Белгородской области. Ведомство должно было дать правовую оценку действий в рамках уголовного либо административного законодательства Российской Федерации.
По итогам следственных мероприятий управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгороду нарушений со стороны театра правоохранители не выявили.