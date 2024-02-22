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Published Сегодня, 09:58

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Updated Сегодня, 10:20

Драмтеатр в Белгороде проверили после отсутствия билетов в онлайн-кассе

Драмтеатр в Белгороде проверили после отсутствия билетов в онлайн-кассе

22 февраля 2024, 09:58
Фото: 1MI

Драмтеатр в Белгороде проверили после отсутствия билетов в онлайн-кассе

От белгородцев неоднократно поступали жалобы на то, что приобрести билеты в БГАДТ им. Щепкина удалённо невозможно из-за отсутствия мест. При этом в зале постоянно есть свободные кресла. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в правительство области.

Из ответа следует, что из-за оперативной обстановки, которая складывается в Белгородской области, наполняемость зрительного зала в драмтеатре ограничена — не более 75% допустимой вместимости.

Данное решение принял оперштаб, чтобы обеспечить безопасность людей и с учётом вместимости укрытий. В правительстве отметили, что ограничение распространяется и на другие государственные учреждения культуры: Белгородская государственная филармония, Белгородский государственный театр кукол, Белгородский государственный центр народного творчества. Также власти дали рекомендации приграничным муниципальным образованиям и Белгороду ввести данное ограничение в учреждениях культуры, где есть зрительные залы.

Что касается невозможности купить билеты в драмтеатр через онлайн-кассы, в правительстве отметили, что в 2023 году в адрес министерства культуры поступило десять обращений от белгородцев по данному вопросу. В 2024 году обращений не было.

Тем не менее, после жалоб людей министерство культуры инициировало проверку и сделало запрос в УМВД России по Белгородской области. Ведомство должно было дать правовую оценку действий в рамках уголовного либо административного законодательства Российской Федерации.

По итогам следственных мероприятий управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгороду нарушений со стороны театра правоохранители не выявили.

#Белгородская область#Филармония#Билеты#Безопасность#Новости Белгорода#Эксклюзив#Драмтеатр#Центр народного творчества#Жалобы#Министерство культуры#Белгород#Кристина Семенчук#Онлайн-кассы#Оперштаб
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