Нужна «санитарная зона»: при каких условиях ВСУ перестанут обстреливать Белгород?

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Тем, что происходит сейчас на фронте рядом с Белгородской областью, с редакцией Бел.Ру поделился ветеран боевых действий и военный журналист Геннадий Алёхин. Обозреватель рассказал, что белгородское приграничье входит в направление, которое условно называют «харьковско-купянским», и оно считается одним из приоритетных на СВО. Но несмотря на это, к Белгородчине у противника нет такого рвения, как к другим направлениям. Основной удар в 2024-м, как и в ушедшем году, будет приходиться на Крым, Запорожскую и Херсонскую области. А чтобы совершить масштабное наступление на Белгород — нет достаточных сил и средств, хотя некоторые из них ВСУ и перебрасывают сюда.
Поэтому для харьковско-купянского направления, в частности, для белгородского приграничья противник преследует другую тактику — медийную. По словам военного обозревателя, украинская сторона «чётко работает по методичкам Запада, в первую очередь англосаксов». Один из примеров мы уже описывали в статье, посвящённой прогнозам СВО, это фейк с наступлением на Харьков 15 января. И заключается он в том, что западные и украинские ресурсы, которые распространяли эти новости, «не угадали» с тактикой ВС РФ.
Российская армия в этом направлении, по словам Алёхина, не пойдёт «в лоб» на полуторамиллионный город:
«Харьков можно обойти, можно нанести фланговый удар, чтобы отрезать от донбасского направления, а можно его просто блокировать. Мы придерживаемся тактики выдавливания. Не берём в лоб ту же Синьковку, а с флангов атакуем, поддавливаем со стороны Двуречного, со стороны Борового. У военных различные планы, но о них знают только военные в Генеральном штабе и группировке западного направления».
Геннадий Алёхин, военный обозреватель
Но распространять ложные новости — это, как оказалось, самый безобидный вариант «медийной» тактики. Чтобы вызвать панику и недоверие у белгородцев, по словам военного обозревателя, ВСУ теперь «кошмарят» не только населённые пункты на границе, но и сам Белгород.
Расстояние между областным центром и границей — 35-40 км, отсюда противник использует «Точку-У», «Ольху», РСЗО «Вампир» и другое оружие, которое позволяет ему в короткие сроки менять огневые позиции в Харьковской области.
«Как военные говорят, „отстрелялся и ушёл“. Так же они используют и кассетные боеприпасы, которые уже бьют по площадям — только один реактивный снаряд кассетника может накрыть площадь от 2 до 7 гектаров»
Геннадий Алёхин отмечает, что эти действия нужны ВСУ не только чтобы «запугать» мирное население, но и показать свою боеспособность Западу. На Белгородскую область противник бросает не только снаряды, но и людские ресурсы. В Белгородском районе, Шебекино, Новой Таволжанке со стороны Украины пытаются прорываться ДРГ и с ними у российских военных происходят кратковременные огневые столкновения.
Говоря об эффективности ВС РФ в этой ситуации, Алёхин отмечает, что претензий к работе ПВО и РЭБ нет — эти военные, по его мнению, действуют чётко, грамотно и согласовано. Рассказал обозреватель и о комплексах артиллерийской разведки «Пенициллин». Последние в считанные секунды могут определить, с какой позиции ВСУ вылетел снаряд, и передают эти координаты ракетчикам, артиллеристам и специалистам ВКС.
Конкретно на приграничье, по словам Алёхина, «в полный рост» идут артиллерийские дуэли. Но в последнее время со стороны ВС РФ больше усилилась точечная стрельба по военным целям: опорным пунктам районов обороны, объектам размещения, ремонта техники и скопления личного состава ВСУ, в том числе наёмников. В пример обозреватель привёл удары по гостиницам, которые перестают быть мирными объектами в тот момент, когда в них расселяют военных специалистов, в том числе инструкторов и инженеров из НАТО.
Работа ПВО и удары по центрам принятия решений, это, безусловно, важные шаги для защиты населения Белгородской области. Но реально ли прекратить обстрелы приграничья совсем? Да, но только в том случае, если будет создана «санитарная зона», считает военный обозреватель.
Классическая «санитарная зона» обычно составляет 100-200 км, для Белгородской области такую помощь может оказать и 35-40 км, на которые будет отодвинут противник. Чем ближе эта зона будет к Харькову, тем меньше будет обстрелов белгородского приграничья, подчёркивает Алёхин. Пока неизвестно, когда такая зона может появиться, но 2024 год обозреватель называет «годом активных боевых действий», в первую очередь, на харьковско-купянском направлении.
В той обстановке, которая сейчас есть на направлении, военный журналист отмечает правильные действия российских военных, хотя, конечно, не без своих недостатков.
«Конечно, на линии фронта случаются ошибки, какие-то просчёты. Это война, без потерь войны не бывает. Но я могу с полной уверенностью сказать, что действия наших частей и подразделений российской армии намного эффективнее и качественнее по сравнению с тем же 2022 годом, когда мы оставили Купянск, Волчанск и много других населённых пунктов в Харьковской области».
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