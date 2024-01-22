Нужна «санитарная зона»: при каких условиях ВСУ перестанут обстреливать Белгород?

Тем, что происходит сейчас на фронте рядом с Белгородской областью, с редакцией Бел.Ру поделился ветеран боевых действий и военный журналист Геннадий Алёхин. Обозреватель рассказал, что белгородское приграничье входит в направление, которое условно называют «харьковско-купянским», и оно считается одним из приоритетных на СВО. Но несмотря на это, к Белгородчине у противника нет такого рвения, как к другим направлениям. Основной удар в 2024-м, как и в ушедшем году, будет приходиться на Крым, Запорожскую и Херсонскую области. А чтобы совершить масштабное наступление на Белгород — нет достаточных сил и средств, хотя некоторые из них ВСУ и перебрасывают сюда.