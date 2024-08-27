«Торчащие гвозди забьём»: белгородца удивили планы по ремонту обстрелянного дома

Дом и забор жителя Головчино пострадали во время обстрела со стороны Украины 3 октября. Самого мужчину не задело, он был на работе. Житель региона обратился в местную администрацию с просьбой помочь в восстановлении дома. Однако ответ ему не понравился.