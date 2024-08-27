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Головчино

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2024
Торговый объект и «Газель» вспыхнули после атаки дрона в Белгородской области
27 августа, 09:03
Два села белгородского приграничья попали под атаки БПЛА: ранен мужчина
3 июля, 17:24
Мужчину ранило в результате атаки беспилотника в белгородском приграничье
12 июня, 17:17
ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом: ранены женщина и замглавы
4 июня, 13:54
Мужчина получил ранения после взрыва беспилотника у белгородского магазина
ВСУ атаковали беспилотниками Грайворонский округ. Есть пострадавший, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
2 июня, 09:37
Число пострадавших при обстреле белгородцев увеличилось
Под ударом ВСУ оказалось село Головчино Грайворонского горокруга. Ранены три человека, их госпитализировали. Повреждены четыре частных дома, соцобъект, пожарная часть и шесть авто. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
26 марта, 06:54
При обстреле Белгородской области ранены двое сотрудников МЧС
Под обстрел попало здание пожарно-спасательной части. Ранены двое сотрудников. Их уже госпитализировали, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.
26 марта, 05:55
Пятый человек погиб за день в Белгородской области, в этот раз — из-за атаки дрона
18 марта, 18:27
Артиллерия, миномёты, БПЛА: ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область
22 февраля целями для атак украинских военных стали Белгородский район, а также Шебекинский и Грайворонский городские округа, сообщил Вячеслав Гладков.
23 февраля, 07:42
2023
«Не поддавайтесь»: замгубернатора Белгородской области пояснил видео фейк-электриков
Вчера читатель Бел.Ру прислал видео-обращение к МЧС Белгородской области якобы от работников ЖКХ. Они сообщают, что отказываются работать в селе Головчино из-за опасности обстрелов и предложили заняться работами службам Белгорода. Замгубернатора области позже ответил — это фейк.
11 ноября 2023, 12:36
В обстреливаемом белгородском селе хотят восстановить парк с озером Кинь-Грусть
17 октября 2023, 15:51
Как белгородское приграничье пережило утренние обстрелы: фото и видео
20 сентября ВСУ атаковали Шебекинский и Грайворонский горокруга. В Сети публикуют кадры с места событий. На фото видны разрушения.
20 сентября 2023, 12:32
Стали известны подробности утреннего массированного обстрела Белгородской области
20 сентября 2023, 08:07
Угрожают не только обстрелы: в белгородском приграничье прокуратура нашла опасный дом
На сносе настаивает прокурор Грайворонского горокруга. Правоохранители считают, что дом может нести опасность для жизни и здоровья жителей, в том числе и детей. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.
18 сентября 2023, 12:17
Белгородское здание сельсовета горит после атаки дрона: видео
С помощью квадрокоптера в Грайворонском округе атаковали здание администрации. Начался сильный пожар.
21 мая 2023, 20:53
На здание администрации сбросили взрывное устройство в Белгородской области
Это сделали с помощью квадрокоптера, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Здание горит. ЧП произошло в Грайворонском округе.
21 мая 2023, 20:26
Застрявший в земле на несколько дней боеприпас в белгородском приграничье вытащили
Работы пройдут в Головчино. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
3 мая 2023, 11:26
Белгородец выпил, разбил витрину, улёгся и, не желая вставать, обругал полицейского
5 марта 2023, 07:01
2022
В белгородском приграничье с утра завыли сирены
Сирены включили в Головчино Грайворонского горокруга. При этом, по словам местных жителей, обстрела со стороны границы нет. Видео опубликовали в телеграм-канале «Белгородский андеграунд».
19 декабря 2022, 06:51
«Торчащие гвозди забьём»: белгородца удивили планы по ремонту обстрелянного дома
Дом и забор жителя Головчино пострадали во время обстрела со стороны Украины 3 октября. Самого мужчину не задело, он был на работе. Житель региона обратился в местную администрацию с просьбой помочь в восстановлении дома. Однако ответ ему не понравился.
12 октября 2022, 09:39

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