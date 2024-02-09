Чиновники из Шебекино получили госнаграды от Путина

Posted 9 февраля, 07:26
Published 9 февраля, 07:26
Modified 9 февраля, 07:28
Updated 9 февраля, 07:28
Президент Владимир Путин поручил передать госнаграды чиновникам из приграничья Белгородской области. Они получили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды госслужащие удостоены за «за смелость и решительность при спасении людей и ликвидации последствий ЧС».
Как сообщает агентство, награду вручили главе Новотаволжанской администрации Сергею Парику. Также ордена получили замглавы администрации Шебекинского городского округа — секретарь Совета безопасности Станислав Целых, помощник главы администрации муниципалитета Юрий Ясенков.
Практически ежедневно Шебекинский горокруг подвергается обстрелам ВСУ.
В прошлом году в Кремле наградили главу Шебекинского горокруга Владимира Жданова. Он получил орден Мужества.