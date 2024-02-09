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Posted 9 февраля, 07:26

Published 9 февраля, 07:26

Modified 9 февраля, 07:28

Updated 9 февраля, 07:28

Владимир Путин

Чиновники из Шебекино получили госнаграды от Путина

9 февраля 2024, 07:26
Фото: 1MI
Владимир Путин

Путин наградил чиновников из белгородского приграничья

Президент Владимир Путин поручил наградить чиновников из Шебекинского горокруга. Они получили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин поручил передать госнаграды чиновникам из приграничья Белгородской области. Они получили ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды госслужащие удостоены за «за смелость и решительность при спасении людей и ликвидации последствий ЧС».

Как сообщает агентство, награду вручили главе Новотаволжанской администрации Сергею Парику. Также ордена получили замглавы администрации Шебекинского городского округа — секретарь Совета безопасности Станислав Целых, помощник главы администрации муниципалитета Юрий Ясенков.

Практически ежедневно Шебекинский горокруг подвергается обстрелам ВСУ.

В прошлом году в Кремле наградили главу Шебекинского горокруга Владимира Жданова. Он получил орден Мужества.

«Один бы я не справился»: Жданова наградили орденом Мужества в Москве
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