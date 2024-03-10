Ракетная опасность в Белгороде длилась три с половиной часа

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Жители областного центра и Белгородского района получили долгожданные сигналы отбоя ракетной опасности, которая была объявлена более трёх часов назад. РСЧС-сообщения об отмене поступили в 12:05. Получается, ракетная опасность длилась 3 часа 28 минут.
Всё это время в города и пригородах не ходил общественный транспорт. Пассажиров согласно требованиям при ракетной опасности высаживали на остановках, чтобы те спрятались в укрытиях.
Отменили ракетную опасность и в Шебекинском городском округе. Но там воздушная тревога продлилась всего 18 минут.
Серьёзных ЧП за время действия ракетной опасности, по предварительным данным, не произошло. Только на окраине Строителя в Яковлевском городском округе два украинских беспилотника атаковали фуру. Никто не пострадал, в машине возник пожар, который оперативно потушили.