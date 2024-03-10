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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

В Белгороде отменили объявленную утром ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде длилась три с половиной часа

10 марта 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде отменили объявленную утром ракетную опасность

В Белгороде и в Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности, который поступил в 8:47 10 марта.

Жители областного центра и Белгородского района получили долгожданные сигналы отбоя ракетной опасности, которая была объявлена более трёх часов назад. РСЧС-сообщения об отмене поступили в 12:05. Получается, ракетная опасность длилась 3 часа 28 минут.

Всё это время в города и пригородах не ходил общественный транспорт. Пассажиров согласно требованиям при ракетной опасности высаживали на остановках, чтобы те спрятались в укрытиях.

Отменили ракетную опасность и в Шебекинском городском округе. Но там воздушная тревога продлилась всего 18 минут.

Серьёзных ЧП за время действия ракетной опасности, по предварительным данным, не произошло. Только на окраине Строителя в Яковлевском городском округе два украинских беспилотника атаковали фуру. Никто не пострадал, в машине возник пожар, который оперативно потушили.

Ещё в одном районе Белгородской области объявили ракетную опасность
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