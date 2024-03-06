Момент атаки дроном по грузовику под Белгородом попал на видео

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
5 марта под атаку ВСУ попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Дрон-камикадзе ударил по грузовику с мирными жителями. Момент атаки беспилотника попал на видео местных жителей.
Напомним, что пассажиры автомобиля не пострадали. В результате взрыва грузовик посекло осколками.
Отметим, что за сутки ВСУ нанесли около100 ударов по населённым пунктам Белгородской области. Во время обстрелов никто не пострадал. В некоторых районах есть разрушения.