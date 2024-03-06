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Беспилотник

Момент атаки дроном по грузовику под Белгородом попал на видео

6 марта 2024, 10:11
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

В Сети опубликовали кадры удара дрона по грузовику в Белгородской области

Дрон-камикадзе атаковал транспорт вчера, 5 марта, в Новой Таволжанке. Происшествие попало на видео очевидцев. Кадры публикует Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».
Сюжет
СВО

5 марта под атаку ВСУ попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Дрон-камикадзе ударил по грузовику с мирными жителями. Момент атаки беспилотника попал на видео местных жителей.

Напомним, что пассажиры автомобиля не пострадали. В результате взрыва грузовик посекло осколками.

Отметим, что за сутки ВСУ нанесли около100 ударов по населённым пунктам Белгородской области. Во время обстрелов никто не пострадал. В некоторых районах есть разрушения.

Удар дрона по грузовику
Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
По грузовику с мирными жителями в Белгородской области ударили дроном-камикадзе
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#Видео#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Грузовик#Белгород#Алина Харина#Шебекинский горокруг#СВО#Дрон-камикадзе
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