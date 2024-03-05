Неспокойный день в Белгородской области: что случилось 5 марта?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В 09:57 5 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в Губкинском горокруге. Произошёл взрыв, после которого начался пожар на инфраструктурном объекте. Из мирных жителей никто не пострадал. На месте начали работать оперативные и аварийные службы. Причины произошедшего были неизвестны.
В 10:18 в Губкинском и Старооскольских горокругах объявили о ракетной опасности. Местных жителей попросили по возможности не подходить к окнам и не выходить из дома. В 10:45 ракетную опасность отменили в Губкинском горокруге, а в 11:12 — в Старооскольском горокруге.
В 10:38 в Telegram-каналах сообщили, что в Губкинском горокруге ЧП произошло на нефтебазе. Горел один резервуар. По информации «112», пожар якобы произошёл из-за атаки беспилотника.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС. По информации ведомства, угрозы распространения огня не было. Сил и средств для ликвидации последствий хватило.
В результате ЧП никто не пострадал. В 11:18 на нефтебазе ликвидировали открытое горение.
5 марта система ПВО сбила беспилотник самолётного типа между сёлами Косилово и Ивановская Лисица в Грайворонском горокруге. Дежурные средства ПВО сработали в районе в 12:30. По предварительной информации, никто не пострадал, также обошлось без разрушений.
В 13:31 глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона на Новопетровку в Валуйском горокруге. Взрывное устройство сбросили на легковой автомобиль. Машину посекло осколками. В результате взрыва никто из местных жителей не пострадал.
В 15:39 стало известно об атаке на Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Дрон-камикадзе ударил по грузовику, в котором находились мирные жители. Раненых нет. Автомобиль посекло осколками.
О пятой атаке ВСУ сообщили в 16:44. Под огнём ВСУ оказался хутор Мухин в Шебекинском горокруге. Повреждена линия электропередачи. Под отключение попали жители шести населённых пунктов. В список попали хутор Мухин, Марьино, посёлки Ленинский и Первомайский, а также часть сёл Вознесеновка и Нежеголь. Устранять последствия специалисты начнут после разрешения Минобороны РФ.
Добавим, что минувшей ночью над регионом сбили три беспилотника ВСУ. Где именно сработала ПВО, в Минобороны РФ не уточнили.