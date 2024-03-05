Неспокойный день в Белгородской области: что случилось 5 марта?

В 10:18 в Губкинском и Старооскольских горокругах объявили о ракетной опасности. Местных жителей попросили по возможности не подходить к окнам и не выходить из дома. В 10:45 ракетную опасность отменили в Губкинском горокруге, а в 11:12 — в Старооскольском горокруге.