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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Беспилотник

Неспокойный день в Белгородской области: что случилось 5 марта?

5 марта 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник
Во вторник Белгородская область оказалось под обстрелом и атаками беспилотников. Обошлось без раненых. Серьёзное ЧП произошло в Губкинском горокруге — под удар попала нефтебаза. Горел один резервуар. Подробнее о событиях минувшего дня — в материале Бел.Ру.

Пожар на нефтебазе

В 09:57 5 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в Губкинском горокруге. Произошёл взрыв, после которого начался пожар на инфраструктурном объекте. Из мирных жителей никто не пострадал. На месте начали работать оперативные и аварийные службы. Причины произошедшего были неизвестны.

ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объект после взрыва
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В 10:18 в Губкинском и Старооскольских горокругах объявили о ракетной опасности. Местных жителей попросили по возможности не подходить к окнам и не выходить из дома. В 10:45 ракетную опасность отменили в Губкинском горокруге, а в 11:12 — в Старооскольском горокруге.

В 10:38 в Telegram-каналах сообщили, что в Губкинском горокруге ЧП произошло на нефтебазе. Горел один резервуар. По информации «112», пожар якобы произошёл из-за атаки беспилотника.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС. По информации ведомства, угрозы распространения огня не было. Сил и средств для ликвидации последствий хватило.

В результате ЧП никто не пострадал. В 11:18 на нефтебазе ликвидировали открытое горение.

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Обстрелы и атаки беспилотников

5 марта система ПВО сбила беспилотник самолётного типа между сёлами Косилово и Ивановская Лисица в Грайворонском горокруге. Дежурные средства ПВО сработали в районе в 12:30. По предварительной информации, никто не пострадал, также обошлось без разрушений.

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В 13:31 глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона на Новопетровку в Валуйском горокруге. Взрывное устройство сбросили на легковой автомобиль. Машину посекло осколками. В результате взрыва никто из местных жителей не пострадал.

В 15:39 стало известно об атаке на Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Дрон-камикадзе ударил по грузовику, в котором находились мирные жители. Раненых нет. Автомобиль посекло осколками.

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О пятой атаке ВСУ сообщили в 16:44. Под огнём ВСУ оказался хутор Мухин в Шебекинском горокруге. Повреждена линия электропередачи. Под отключение попали жители шести населённых пунктов. В список попали хутор Мухин, Марьино, посёлки Ленинский и Первомайский, а также часть сёл Вознесеновка и Нежеголь. Устранять последствия специалисты начнут после разрешения Минобороны РФ.

Добавим, что минувшей ночью над регионом сбили три беспилотника ВСУ. Где именно сработала ПВО, в Минобороны РФ не уточнили.

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