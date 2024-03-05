На нефтебазе под Белгородом ликвидировали открытое горение

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Около двух часов назад стало известно о чрезвычайном происшествии на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе — после взрыва произошёл пожар. По состоянию на 11:18 открытое горение на месте ЧП ликвидировали.
По информации федеральных источников, пожар произошёл на нефтебазе после удара с беспилотника. Официального подтверждения этой информации не было. Позже в МЧС добавили, что повреждён оказался один резервуар.
Отметим, что после ЧП на нефтебазе в двух муниципалитетах — Губкинском и Старооскольском городских округах — объявили ракетную опасность. Сигнал отменили в 10:45 и 11:12 соответственно.