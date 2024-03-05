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МЧС

На нефтебазе под Белгородом ликвидировали открытое горение

5 марта 2024, 08:35
Фото: 1MI
МЧС
В региональном МЧС сообщили о ликвидации горения на нефтебазе в Губкинском городском округе. Повреждён один резервуар.
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МЧС

Около двух часов назад стало известно о чрезвычайном происшествии на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе — после взрыва произошёл пожар. По состоянию на 11:18 открытое горение на месте ЧП ликвидировали.

По информации федеральных источников, пожар произошёл на нефтебазе после удара с беспилотника. Официального подтверждения этой информации не было. Позже в МЧС добавили, что повреждён оказался один резервуар.

Отметим, что после ЧП на нефтебазе в двух муниципалитетах — Губкинском и Старооскольском городских округах — объявили ракетную опасность. Сигнал отменили в 10:45 и 11:12 соответственно.

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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Ликвидация#Чп#Нефтебаза#Губкинский горокруг#Александра Склярова#Атака нефтебазы в Губкине#Пожар на нефтебазе в Губкине
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