После ЧП со взрывом и пожаром в Белгородской области объявили ракетную опасность

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В двух округах Белгородской области 5 марта объявили ракетную опасность. Произошло это после объявления ЧП в регионе.
Ракетная опасность действует в Губкинском и Старооскольском горокругах. Местных жителей просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Дополнение: в 10:45 ракетную опасность отменили в Губкинском горокруге. В 11:12 отбой объявили и в Старооскольском горокруге.
Ранее в Губкинском горокруге после взрыва загорелся инфраструктурный объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации федеральных источников, в том числе Telegram-канала «112», пожар произошёл на нефтебазе. Сообщается, что один резервуар загорелся после атаки беспилотника.
Тем временем в Сети сообщают, что в Старооскольском горокруге работает сирена.