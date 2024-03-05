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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Ракетную опасность объявили в двух округах Белгородской области

После ЧП со взрывом и пожаром в Белгородской области объявили ракетную опасность

5 марта 2024, 07:26
Фото: 1MI

Ракетную опасность объявили в двух округах Белгородской области

Ракетная опасность действует в Губкинском горокруге, где ранее произошло ЧП. Помимо этого, опасность объявили в ещё одном муниципалитете. Соответствующая информация содержится в рассылке от МЧС.
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Пожар

В двух округах Белгородской области 5 марта объявили ракетную опасность. Произошло это после объявления ЧП в регионе.

Ракетная опасность действует в Губкинском и Старооскольском горокругах. Местных жителей просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Дополнение: в 10:45 ракетную опасность отменили в Губкинском горокруге. В 11:12 отбой объявили и в Старооскольском горокруге.

Ранее в Губкинском горокруге после взрыва загорелся инфраструктурный объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации федеральных источников, в том числе Telegram-канала «112», пожар произошёл на нефтебазе. Сообщается, что один резервуар загорелся после атаки беспилотника.

Тем временем в Сети сообщают, что в Старооскольском горокруге работает сирена.

ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объект после взрыва
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