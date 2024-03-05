После ЧП со взрывом и пожаром в Белгородской области объявили ракетную опасность

Ранее в Губкинском горокруге после взрыва загорелся инфраструктурный объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации федеральных источников, в том числе Telegram-канала «112», пожар произошёл на нефтебазе. Сообщается, что один резервуар загорелся после атаки беспилотника.