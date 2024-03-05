«112»: атакована нефтебаза в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Telegram-канал «112» пишет, что ЧП произошло на нефтебазе в Губкинском горокруге. По информации источника, горит один резервуар. Уточняется, что к пожару якобы привела атака БПЛА.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщал о ЧП в Губкинском горокруге. По его информации, произошёл взрыв, а после — пожар на инфраструктурном объекте. Однако причины произошедшего глава региона не называл.
После того, как стало известно о ЧП, в Губкинском и Старооскольском горокругах объявили ракетную опасность.