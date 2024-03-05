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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Фото, предположительно, с места ЧП

«112»: атакована нефтебаза в Белгородской области

5 марта 2024, 07:38
Фото: «Жесть Белгород»
Фото, предположительно, с места ЧП
Федеральные источники сообщают, что в результате удара с беспилотника загорелась нефтебаза. Губернатор Вячеслав Гладков ранее заявил, что ЧП произошло на инфраструктурном объекте. Однако о причинах официальной информации пока не было.
Сюжет
Пожар

Telegram-канал «112» пишет, что ЧП произошло на нефтебазе в Губкинском горокруге. По информации источника, горит один резервуар. Уточняется, что к пожару якобы привела атака БПЛА.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщал о ЧП в Губкинском горокруге. По его информации, произошёл взрыв, а после — пожар на инфраструктурном объекте. Однако причины произошедшего глава региона не называл.

После того, как стало известно о ЧП, в Губкинском и Старооскольском горокругах объявили ракетную опасность.

После ЧП со взрывом и пожаром в Белгородской области объявили ракетную опасность
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#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Беспилотник#Взрыв#Чп#Белгород#Нефтебаза#Губкинский горокруг
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