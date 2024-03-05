«112»: атакована нефтебаза в Белгородской области

Федеральные источники сообщают, что в результате удара с беспилотника загорелась нефтебаза. Губернатор Вячеслав Гладков ранее заявил, что ЧП произошло на инфраструктурном объекте. Однако о причинах официальной информации пока не было.

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