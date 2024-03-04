ЧП в выходной унесли жизни двоих белгородцев: есть ли связь с ракетной опасностью?

За неделю в Белгородской области при пожарах погибли три человека

За минувшие семь дней в регионе зарегистрировали 12 пожаров, в трёх из которых погибли люди. Возгорания случились в Старооскольском и Валуйском округах, а также в Губкине, сообщили в региональном МЧС. Причём появилась версия, что одна из трагедий могла произойти из-за прилёта.