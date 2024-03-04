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Published Сегодня, 09:30

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Пожар

ЧП в выходной унесли жизни двоих белгородцев: есть ли связь с ракетной опасностью?

4 марта 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
Пожар

За неделю в Белгородской области при пожарах погибли три человека

За минувшие семь дней в регионе зарегистрировали 12 пожаров, в трёх из которых погибли люди. Возгорания случились в Старооскольском и Валуйском округах, а также в Губкине, сообщили в региональном МЧС. Причём появилась версия, что одна из трагедий могла произойти из-за прилёта.
Сюжет
МЧС

За прошедшую неделю на территории Белгородской области зарегистрировали 28 пожаров, 12 из которых произошли в жилых помещениях. В результате троих происшествий погибли люди.

28 февраля возгорание произошло в жилом доме в селе Ивановка Старооскольского городского округа. В нём погибла женщина 1953 года рождения. Причиной пожара могли стать недостатки конструкции и изготовления электрооборудования.

Вчера, 3 марта, произошло сразу два смертельных пожара. В огне в жилом доме в Губкине погиб собственник 1968 года рождения, а при пожаре в частном доме в посёлке Уразово Валуйского городского округа — собственница 1982 года рождения.

В Сети ранее появились предположения, что пожар в Губкине мог произойти после того, как в горокруге объявили ракетную опасность. Однако эти слухи опроверг глава муниципалитета Михаил Лобазнов.

Хочу развеять лишние домыслы. Причиной пожара стало короткое замыкание и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Никакого воздействия со стороны не было.
Михаил Лобазнов
Белгородка погибла из-за неисправного электрооборудования
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