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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Будут ли в школах дежурить медики и силовые структуры на случай ЧП?

Будут ли в школах дежурить медики и силовые структуры на случай ЧП?

15 февраля 2024, 13:07
Фото: Изображение Midjourney
Региональный министр образования Андрей Милёхин рассказал о мерах безопасности в школах, а также о том, будут ли в общеобразовательных организациях дежурить медики и силовые структуры на случай ЧП.
Сюжет
Школы

По словам чиновника, меры безопасности, которые должны предпринять школы, будут соблюдаться.

Где-то есть подготовленные убежища в подвалах, где-то есть организованные укрытия, везде нанесена защитная плёнка, которая доказала свою эффективность. Укрытия обеспечены продуктовыми наборами, питьевой водой, медицинскими средствами.
Андрей Милёхин

Высказался Милёхин и относительно дежурства медиков. Он отметил, что в штатном расписании школ медицинских работников нет. По договору с поликлиниками они приходят по графику. При этом накануне начала учебного года педагоги освоили навыки оказания первой доврачебной медпомощи.

В случае тревожной ситуации ни один медработник не сможет одновременно оказать помощь нескольким десяткам ребят. Понимая это, мы усилили компетенции в этой области педагогических работников.
Андрей Милёхин

Чиновник также добавил, что в школах также усилии меры безопасности, которые связаны с посещением территорий образовательных организаций, поэтому особое патрулирование сотрудников силовых структур не усилит безопасность внутри здания.

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#Белгородская область#Безопасность#Дежурство#Школы#Медики#Питьевая вода#Поликлиники#Белгород#Кристина Семенчук#Силовые структуры#Продуктовые наборы#Меры безопасности#Убежища
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