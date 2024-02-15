Будут ли в школах дежурить медики и силовые структуры на случай ЧП?

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
По словам чиновника, меры безопасности, которые должны предпринять школы, будут соблюдаться.
Где-то есть подготовленные убежища в подвалах, где-то есть организованные укрытия, везде нанесена защитная плёнка, которая доказала свою эффективность. Укрытия обеспечены продуктовыми наборами, питьевой водой, медицинскими средствами.
Андрей Милёхин
Высказался Милёхин и относительно дежурства медиков. Он отметил, что в штатном расписании школ медицинских работников нет. По договору с поликлиниками они приходят по графику. При этом накануне начала учебного года педагоги освоили навыки оказания первой доврачебной медпомощи.
В случае тревожной ситуации ни один медработник не сможет одновременно оказать помощь нескольким десяткам ребят. Понимая это, мы усилили компетенции в этой области педагогических работников.
Андрей Милёхин
Чиновник также добавил, что в школах также усилии меры безопасности, которые связаны с посещением территорий образовательных организаций, поэтому особое патрулирование сотрудников силовых структур не усилит безопасность внутри здания.