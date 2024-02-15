Будут ли в школах дежурить медики и силовые структуры на случай ЧП?

Высказался Милёхин и относительно дежурства медиков. Он отметил, что в штатном расписании школ медицинских работников нет. По договору с поликлиниками они приходят по графику. При этом накануне начала учебного года педагоги освоили навыки оказания первой доврачебной медпомощи.