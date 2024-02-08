В суде экс-работник старооскольского УКСа рассказал о капремонте «Тисайдом» школы №15

Строительный контроль на объекте осуществлялся непосредственно производственным отделом управления капстроительства округа на основе муниципального контракта. Это объём и качество работ. В ведении свидетеля находились инженерные сети объекта: водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция. Так, при выполнении задания подрядчиком выявлялись недочёты, которые устранялись после замечаний и проверок. О судебных тяжбах ему неизвестно. Сами работы, по его словам, были выполнены в полном объёме. Их стоимость вспомнить не смог. Лично Дениса Гринякина, владельца ООО «Тисайд», бывший сотрудник УКСа не знает и не пересекался с ним даже во время капремонта в школе №15. С Владимиром Глазкрицким сталкиваться также не приходилось.