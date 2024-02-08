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Капитальный ремонт

В суде экс-работник старооскольского УКСа рассказал о капремонте «Тисайдом» школы №15

8 февраля 2024, 14:46
Фото: 1MI
Капитальный ремонт

В суде по делу Сергиенко выступил бывший ведущий инженер старооскольского УКСа

На заседании по делу экс-мэра и руководителя местных организаций «Газпрома» Александра Сергиенко дал показания некогда ведущий инженер и специалист производственного отдела старооскольского УКСа. По его словам, школой №15 занимался «Тисайд». Однако, как оказалось, там же работала и другая компания.

Владимир Фурман на данный момент состоит на должности главного инженера ООО «Мега-Тренд», однако с 2020 по 2021 год являлся ведущим инженером и специалистом производственного отдела УКСа Старооскольского городского округа. В обязанности свидетеля входило осуществление строительного контроля на бюджетных объектах.

Согласно его показаниям, капитальный ремонт в школе №15 проводила компания «Тисайд», контракт с которой УКС заключило по итогам тендера. Сам мужчина к процессу проведения торгов отношения не имеет, т. к. работа с объектом и подрядчиком, в силу его должности, начиналась уже после его заключения и выдачи разрешения. Также он не знает, кто также числился или заявлялся в качестве участника торгов.

Строительный контроль на объекте осуществлялся непосредственно производственным отделом управления капстроительства округа на основе муниципального контракта. Это объём и качество работ. В ведении свидетеля находились инженерные сети объекта: водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция. Так, при выполнении задания подрядчиком выявлялись недочёты, которые устранялись после замечаний и проверок. О судебных тяжбах ему неизвестно. Сами работы, по его словам, были выполнены в полном объёме. Их стоимость вспомнить не смог. Лично Дениса Гринякина, владельца ООО «Тисайд», бывший сотрудник УКСа не знает и не пересекался с ним даже во время капремонта в школе №15. С Владимиром Глазкрицким сталкиваться также не приходилось.

Информация о том, оказывал ли Александр Сергиенко какое-либо влияние на работу аукционной комиссии и на процесс заключения контракта, ещё будучи мэром Старого Оскола, Владимиру Фурману неизвестна. Свидетель подтвердил, что «Тисайд» выступала в качестве генподрядчика, а «Технореформа» — субподрядчика:

«Работы на школе №15, по информации, выполняла фирма „Технореформа“. Но, поскольку у нас заключён контракт с генподрядчиком, это нас не сильно так и касается. Мы имеем генподрядчика в виде главного юрлица. Это всё по информации. Были люди, они говорили, что от организации „Технореформа“ выполняют работу. А какие у них взаимоотношения с „Тисайдом“, нас не касается. Мы не должны проверять документы у субподрядчика».

Итоги строительного контроля и проверки фиксируются актом приёмки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, составляемой подрядчиком. Подписание документов осуществляется и подрядчиком, и представителем заказчика. Подписантом от УКСа также являлся и Фурман. Однако лишь в тех разделах, которые касались его полномочий.

Напомним, что ООО «Тисайд» Гринякина также занималась строительством школы на 1100 мест в Старом Осколе. Ранее в суде с показаниями по данному объекту выступили Александр Валяев, также специалист по стройконтролю УКСа Старооскольского горокруга, и Лариса Стрелецкая, заместитель по экономике этого же управления. Мужчина поделился, что за время, пока он наблюдал за объектом, сумма договора строительства несколько раз увеличилась, а сроки сдачи продлевались из-за появления дополнительных работ.

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#Город#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Старооскольский городской округ#Уголовное дело#Капитальный ремонт#Александр Сергиенко#Инженерные сети#Белгород#Татьяна Лукащева#Тендер#УКС#Тисайд#Владимир Глазкрицкий#Денис Гринякин#Технореформа
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