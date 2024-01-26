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Судебное заседание

ТЦ «Дубрава»: как продавали доли, и при чём здесь Сергиенко, Глазкрицкий и Петрова

26 января 2024, 15:22
Фото: 1MI
Судебное заседание

В суде по делу Сергиенко рассказали о смене владельцев ТЦ «Дубрава»

По делу экс-мэра Старого Оскола и руководителя белгородских организаций «Газпрома» Александра Сергиенко в суде выступил муж Петровой, на которую оформляли 1/3 доли объекта незавершённого строительства. Но показания разнятся с протоколом допроса. Так, мужчина заявил о давлении со стороны следователя.

Александр Петров - муж Людмилы Петровой, на которую ранее фиктивно оформили одну треть доли объекта незавершённого строительства, ТЦ «Дубрава». Мужчина пояснил, что с подсудимым находится в родственных отношениях, т. к. Людмила приходится родной сестрой жене Александра Сергиенко.

Как рассказал Петров, запретов на ведение предпринимательской деятельностью у супруги нет. А владелицей части уставного капитала ООО «Плюс+» она стала по просьбе Сергиенко, потому что ему, в силу должности, запрещалось вести предпринимательскую деятельность. Женщина выступила в качестве доверенного лица. В деятельности компании не участвовала и не получала денежных средств за свою помощь.

«Возможно, владельцем организации был и Глазкрицкий или имел отношение к этому. Не знаю точно. Со слов жены, Сергиенко и Глазкрицкий вели совместный бизнес. А когда и за какую сумму жена получила одну треть объекта незавершённого строительства, не знаю».
Александр Петров, муж Людмилы Петровой

Прокурор спросила у свидетеля, допрашивали ли его и говорил ли он при этом правду. Как ответил мужчина, допрос был, но говорил он при этом «не совсем» правду, т. к. следователь оказывал давление. По его словам, от него требовали показаний, которые не будут расходиться с показаниями супруги, «закрыли в комнате на полдня» и запугали, а также не предупредили о наступлении уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Или же о факте предупреждения он не помнит из-за стресса. А о том, что доля его жены составляла треть, Петров помнил, т. к. давал согласие на её приобретение. Как давал согласие и на продажу этой же доли после.

Продажа проходила в Белгороде при нотариусе. Во время этого присутствовали жена Владимира Глазкрицкого, сам Глазкрицкий, предположил мужчина, и покупатель. Открывала ли счёт, получила ли денежные средства, в какой сумме и передавала ли их кому-либо Людмила Петрова, её супруг не знает.

Отвечая на вопросы адвоката, свидетель сообщил, что окончательным покупателем доли объекта незавершённого строительства был Александр Сергиенко. Деньги за продажу снимали в банке. Туда приехали трое: он, его жена и Евгений Сергиенко. Сам Петров уточнил, что просто привёз свою жену — «занимался своими делами, а она своими». Точно сказать не может, т. к. это было всего лишь его предположение на тот момент. Однако знает, что по тому же поводу пришлось снова ехать в банк позже из-за каких-то проблем, возникших во время первого визита.

Александр Петрова также рассказал, что в день допроса сотрудники правоохранительных органов и понятые в дом к ним пришли в шесть утра, провели обыск, забрали средства связи, якобы «что-то взяли». К девяти утра он и его жена вместе с ними оказались в следственном комитете, где сам Петров пробыл до 12-13 часов, а его жена — практически до 21.

Так, согласно протоколу допроса, доля в ТЦ «Дубрава» Людмилы Петровой стоила 2,5 млн рублей. Петровы при этом покупку не оплачивали, Сергиенко также на это деньги им не передавал. Кто был продавцом — не помнит. Далее продавали весь объект незавершённого строительства за 35 млн, доля Людмилы Петровой при продаже — более 11 млн. Кто просил её оформить ИП, не помнит (юрист или Сергиенко). Для перечисления средств женщина открыла банковский счёт. Полученное отдала Евгению Сергиенко.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Глазкрицкий планировал купить недостроенный торговый центр в районе Дубрава и оформить его на свою жену. Однако для завершения строительства требовалось, чтобы администрация убрала ограничения, накладываемые на земельный участок, и передала его в аренду, а также дала разрешение на строительство.

Чтобы помочь с этими вопросами, Сергиенко попросил треть доли владения торговым центром и оформить её на связанное с ним лицо. В результате ограничения с земельного участка были сняты, и Сергиенко, уже будучи главой администрации, лично подписал документ о передаче участка в аренду жене Глазкрицкого на три года. Стоимость полученной доли объекта составила 28,46 млн рублей по средним рыночным ценам на тот момент.

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