ТЦ «Дубрава»: как продавали доли, и при чём здесь Сергиенко, Глазкрицкий и Петрова

Прокурор спросила у свидетеля, допрашивали ли его и говорил ли он при этом правду. Как ответил мужчина, допрос был, но говорил он при этом «не совсем» правду, т. к. следователь оказывал давление. По его словам, от него требовали показаний, которые не будут расходиться с показаниями супруги, «закрыли в комнате на полдня» и запугали, а также не предупредили о наступлении уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Или же о факте предупреждения он не помнит из-за стресса. А о том, что доля его жены составляла треть, Петров помнил, т. к. давал согласие на её приобретение. Как давал согласие и на продажу этой же доли после.