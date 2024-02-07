Аренда, АЗС и ТЦ «Дубрава»: бывший подчинённый Анпиловой и Сергиенко выступил в суде

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Алексей Горелик рассказал, что на данный момент работает в ООО «Русагро-Инвест», однако в период с апреля 2018 года по март 2023 года являлся сотрудником департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа. До марта 2022 года — первый заместитель начальника департамента.
До этого же момента непосредственным руководителем свидетеля числилась Зинаида Анпилова, которая являлась и заместителем экс-мэра Александра Сергиенко. После ухода из администрации Анпилова ушла вслед за ним в «Газпром газораспределение Белгород», где стала руководителем юридического отдела.
Напомним, что в июне 2023 года на её имя возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Инцидент связан с квартирой, которую та получила в 2020 году. А 26 января на заседании по делу Александра Сергиенко Зинаида Анпилова выступила в качестве свидетеля.
С бывшей начальницей и подсудимым Александр Горелик находился в деловых отношениях, как поделился сам. Что касается Владимира Глазкрицкого, то ему он знаком как предприниматель и руководитель «Оптнефтегаз» и «ОГК».
Земельный участок, на котором находится автозаправочный комплекс, по Майской, 12 предоставили ООО «Экспо-Московия» (сейчас ООО «ОГК») в аренду путём проведения торгов. Компания стала их единственным участником и победителем. Осуществляла ли при этом строительство на данном участке совершенно иная организация, мужчина не знает.
Далее прокурор задала вопрос касаемо объекта незавершённого строительства коммерческого назначения в мкр. «Дубрава». Как и Зинаида Анпилова, его в своём ответе Горелик обозначил как один из проблемных объектов Старого Оскола, расположенный на видовом месте, из-за чего он не раз выставлялся на продажу. Мужчина подтвердил, что одним из дальнейших собственников объекта была и Людмила Глазкрицкая. А кто такая Петрова, не знает.
Также свидетель рассказал, что в 2022 году, уже после ухода с поста мэра, Сергиенко звонил ему с просьбой проконсультировать потенциального инвестора, готового купить данный объект:
«Я воспринял это как просьбу переговорить с человеком и дать консультацию в рамках действующего законодательства касаемо разъяснения порядка подачи заявления на оказание муниципальной услуги, не более того».
В ходе судебного заседания исследовали фонограмму разговора от 28 июня 2022 года между Алексеем Гореликом и Александром Сергиенко. Последний говорил, что с Гореликом свяжется Анпилова и озвучит некую просьбу по ТЦ. Как Сергиенко объяснил, «коллеги по цеху решили вложиться туда очень хорошо», поэтому он также дал им номер телефона Алексея и попросил прокурировать объект. В качестве одного из инвесторов в разговоре упоминался Сергей Путивский, который «будет за строительную часть отвечать».
Для себя свидетель интерпретировал диалог как просьбу подготовить технические условия, т. к. любой заинтересованный инвестор, по его мнению, должен учитывать перед покупкой параметры застройки объекта и участка, возможность налаживания инженерных коммуникаций и то, какие проблемы могут при этом возникнуть. К тому же данные документы необходимы для подготовки разрешения на строительство или реконструкцию. Поэтому их можно запросить у правообладателя.
Насколько известно Алексею Горелику, основания предоставления земельного участка отражены в ЗК РФ. Также имеется регламентированный порядок оказания смежных муниципальных услуг. В том числе порядок предоставления земельного участка без проведения торгов. По нему заявитель имеет право подать своё заявление в земельный департамент или МФЦ и в электронном, и в письменном виде. Последний способ наиболее актуальный. Если проведение торгов не подразумевается, то в итоге последующие документы оказываются в отделе оказания муниципальных услуг, в противном случае — в отделе продаж. Далее необходимы подпись начальника отдела и перепроверка специалистом пакета необходимых документов. Он же проводит первоначальную экспертизу, чтобы выявить основания для отказа, если такие имеются. После дальнейших процедур готовится лист согласования, отправляющийся уже с требующимися подписями в профильное подразделение администрации.
Согласно словам свидетеля, никаких замечаний при оформлении документации по объекту незавершённого строительства не выявили, а процедура его передачи производилась в законном порядке.
Относительно торгового центра в микрорайоне Дубрава, Анпилова ранее заявила, что по инициативе Сергиенко там осуществлялся проект по устранению незавершённого строительства.
Людмила Петрова, которая числилась владелицей 1/3 того самого ТЦ, рассказала в суде, что оплаты при якобы покупке не производила, т. к. Сергиенко уточнил, что необходимую сумму передаст Владимир Глазкрицкий, с которым тот вёл совместную предпринимательскую деятельность, как сообщила женщина. К тому же, как оказалось, Петрова является сестрой жены подсудимого. А вот деньги от продажи доли та передала племяннику. Также Петрова поделилась, что во время допроса ей угрожали, а её муж заявил, что на него в момент дачи показаний якобы оказывали давление.