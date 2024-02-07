Аренда, АЗС и ТЦ «Дубрава»: бывший подчинённый Анпиловой и Сергиенко выступил в суде

Насколько известно Алексею Горелику, основания предоставления земельного участка отражены в ЗК РФ. Также имеется регламентированный порядок оказания смежных муниципальных услуг. В том числе порядок предоставления земельного участка без проведения торгов. По нему заявитель имеет право подать своё заявление в земельный департамент или МФЦ и в электронном, и в письменном виде. Последний способ наиболее актуальный. Если проведение торгов не подразумевается, то в итоге последующие документы оказываются в отделе оказания муниципальных услуг, в противном случае — в отделе продаж. Далее необходимы подпись начальника отдела и перепроверка специалистом пакета необходимых документов. Он же проводит первоначальную экспертизу, чтобы выявить основания для отказа, если такие имеются. После дальнейших процедур готовится лист согласования, отправляющийся уже с требующимися подписями в профильное подразделение администрации.