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Posted Вчера, 09:45

Published Вчера, 09:45

Modified Вчера, 09:47

Updated Вчера, 09:47

Тарик и его жена Анжелика

Врач из Саудовской Аравии встретил учительницу начальной школы и остался в Белгороде

14 февраля 2024, 09:45
Фото: Яндекс-Дзен «БелГУ Пегасий»
Тарик и его жена Анжелика

Иностранный студент связал свою жизнь узами брака с белгородской учительницей

В честь Дня всех влюблённых в Белгородском госуниверситете решили рассказать об истории любви их студентов, которые спустя время создали интернациональную семью. Терапевт Тарик и педагог Анжелика вступили в брак, продолжают жить в Белгороде и теперь каждое лето ездят в Крым.

Свою любовь в Белгороде нашёл студент из Саудовской Аравии Тарик Алькадмани. Он связал жизнь узами брака со своей возлюбленной Анжеликой Нетребе.

С будущей женой студент познакомился через социальные сети: тогда он ещё учился на врача, а Анжелика начала работать учителем начальных классов. Пара часто проводила время рядом с университетом — в парке Победы.

Знакомство с родителями тоже произошло в онлайн-формате, так как все родственники Тарика находились в Саудовской Аравии. Свадьба же прошла привычно: торжественная церемония, фотосессия и ресторан. Приехали на мероприятие все близкие и друзья.

Тарик уже окончил обучение в университете, где играл за вратаря в университетской футбольной команде «Львы», но остался жить в Белгороде. Сейчас он работает участковым терапевтом и продолжает играть в команде, а его жена всё ещё работает в школе.

В отпуск молодая семья предпочитает ездить в Крым.

Каждое лето мы на время забываем о работе, садимся в машину и отправляемся за новыми эмоциями. Меня очень удивляет природа южной части России, как она меняется каждые 100 километров. Например, когда только въезжаешь в Керчь, то видишь степь. Южнее — уже всё больше восторгаешься холмистыми участками земли, а после — не можешь отвести взгляд от гор. Крым прекрасен — и на земле, и в воздухе, и на воде.
Тарик Алькадмани

Мужчина также добавил, что вместе с женой они покорили вершину горы Ай-Петри высотой 1234 метра, а теперь каждое лето проходят горную Голицынскую тропу в Новом Свете.

Тарик и его жена АнжеликаТарик и его жена Анжелика
Тарик и его жена АнжеликаТарик и его жена Анжелика
Тарик и его жена АнжеликаТарик и его жена Анжелика
Тарик и его жена Анжелика
Фото: Яндекс-Дзен «БелГУ Пегасий»
День всех влюблённых в Стаса Пьеху в Белгороде не состоится
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#Общество#Белгородская область#БелГУ#Брак#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Саудовская Аравия
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