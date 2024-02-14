Врач из Саудовской Аравии встретил учительницу начальной школы и остался в Белгороде

Posted Вчера, 09:45
Published Вчера, 09:45
Modified Вчера, 09:47
Updated Вчера, 09:47
Свою любовь в Белгороде нашёл студент из Саудовской Аравии Тарик Алькадмани. Он связал жизнь узами брака со своей возлюбленной Анжеликой Нетребе.
С будущей женой студент познакомился через социальные сети: тогда он ещё учился на врача, а Анжелика начала работать учителем начальных классов. Пара часто проводила время рядом с университетом — в парке Победы.
Знакомство с родителями тоже произошло в онлайн-формате, так как все родственники Тарика находились в Саудовской Аравии. Свадьба же прошла привычно: торжественная церемония, фотосессия и ресторан. Приехали на мероприятие все близкие и друзья.
Тарик уже окончил обучение в университете, где играл за вратаря в университетской футбольной команде «Львы», но остался жить в Белгороде. Сейчас он работает участковым терапевтом и продолжает играть в команде, а его жена всё ещё работает в школе.
В отпуск молодая семья предпочитает ездить в Крым.
Каждое лето мы на время забываем о работе, садимся в машину и отправляемся за новыми эмоциями. Меня очень удивляет природа южной части России, как она меняется каждые 100 километров. Например, когда только въезжаешь в Керчь, то видишь степь. Южнее — уже всё больше восторгаешься холмистыми участками земли, а после — не можешь отвести взгляд от гор. Крым прекрасен — и на земле, и в воздухе, и на воде.
Тарик Алькадмани
Мужчина также добавил, что вместе с женой они покорили вершину горы Ай-Петри высотой 1234 метра, а теперь каждое лето проходят горную Голицынскую тропу в Новом Свете.