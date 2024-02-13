День всех влюблённых в Стаса Пьеху в Белгороде не состоится

Posted Вчера, 15:06
Published Вчера, 15:06
Modified Вчера, 16:47
Updated Вчера, 16:47
В минувшие выходные Стас Пьеха выступал в Воронеже, отмечая 15-летие творческого пути. Там артист мог повредить голосовые связки.
Я потерял голос. Несмотря на то, что мы предприняли все меры и даже капельницы, всё равно не смогли вернуть голос. Возможно, есть повреждение связок. Сейчас мы выезжаем в Москву.
Стас Пьеха в своём обращении 13 февраля
14 февраля концерт певца должен был пройти в Белгороде. Как Бел.Ру подтвердили в кассе ДК «Энергомаш», мероприятие не состоится — «переносится на неопределённый срок».
Стас Пьеха пообещал восстановиться в кратчайшие сроки, чтобы как можно быстрее выйти на намеченный маршрут. Так, 15 февраля должен был состояться концерт в Курске, 18-го — в Наро-Фоминске.