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Posted Вчера, 15:06

Published Вчера, 15:06

Modified Вчера, 16:47

Updated Вчера, 16:47

Запланированный на 14 февраля концерт Стаса Пьехи отменили в Белгороде

День всех влюблённых в Стаса Пьеху в Белгороде не состоится

13 февраля 2024, 15:06
Фото: Стас Пьеха, «ВКонтакте»

Запланированный на 14 февраля концерт Стаса Пьехи отменили в Белгороде

14 февраля в ДК «Энергомаш» в Белгороде должен был пройти концерт Стаса Пьехи. Как Бел.Ру сообщили в кассе дома культуры, мероприятие переносится на неопределённый срок. Причина — сорванные связки певца.

В минувшие выходные Стас Пьеха выступал в Воронеже, отмечая 15-летие творческого пути. Там артист мог повредить голосовые связки.

Я потерял голос. Несмотря на то, что мы предприняли все меры и даже капельницы, всё равно не смогли вернуть голос. Возможно, есть повреждение связок. Сейчас мы выезжаем в Москву.
Стас Пьеха в своём обращении 13 февраля

14 февраля концерт певца должен был пройти в Белгороде. Как Бел.Ру подтвердили в кассе ДК «Энергомаш», мероприятие не состоится — «переносится на неопределённый срок».

Стас Пьеха пообещал восстановиться в кратчайшие сроки, чтобы как можно быстрее выйти на намеченный маршрут. Так, 15 февраля должен был состояться концерт в Курске, 18-го — в Наро-Фоминске.

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