День всех влюблённых в некоторых домах Белгорода пройдёт без воды

Posted Вчера, 15:01
Published Вчера, 15:01
Modified Вчера, 15:01
Updated Вчера, 15:01
Завтра, 14 февраля, запланировано плановое отключение воды в нескольких домах на двух улицах. Без воды останутся дома на улице Гостёнская, 2 и 4, а также на улице Победы, 165 и 147а.
Напомним, что ранее без отопления и горячей воды остались жители Старого Оскола. Месяц назад там произошёл порыв на магистральном трубопроводе. 2/3 города остались без тепла и воды.
Позже сообщалось об отключениях в Губкине. Там специалисты нашли повреждение магистрального трубопровода диаметром 530 мм.