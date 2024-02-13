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Posted Вчера, 15:01

Published Вчера, 15:01

Modified Вчера, 15:01

Updated Вчера, 15:01

Вода

День всех влюблённых в некоторых домах Белгорода пройдёт без воды

13 февраля 2024, 15:01
Фото: 1MI
Вода

Белгородцев предупредили об отключении воды в нескольких домах

14 февраля запланировано плановое отключение воды в домах на улицах Гостёнской и Победы, сообщают в Telegram-канале водоканала.
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Вода

Завтра, 14 февраля, запланировано плановое отключение воды в нескольких домах на двух улицах. Без воды останутся дома на улице Гостёнская, 2 и 4, а также на улице Победы, 165 и 147а.

Напомним, что ранее без отопления и горячей воды остались жители Старого Оскола. Месяц назад там произошёл порыв на магистральном трубопроводе. 2/3 города остались без тепла и воды.

Позже сообщалось об отключениях в Губкине. Там специалисты нашли повреждение магистрального трубопровода диаметром 530 мм.

Кто в очереди после Старого Оскола? Белгородцев ожидают новые отключения
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#Город#Вода#Отключение#Новости Белгорода#Отключение воды#Белгород#Алина Харина
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