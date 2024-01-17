Оставшимся без тепла и горячей воды белгородцам пересчитают плату за комуслуги

Напомним, что старооскольцы также просили Вячеслава Гладкова компенсировать ущерб из-за порыва. Местная жительница сообщила главе региона, что из-за аварии у многих в квартирах потекли батареи и полотенцесушители. Губернатор сообщил, что, если ущерб всё-таки был нанесён, то данный факт нужно зафиксировать через УК и обратиться в администрацию Старооскольского горокруга.