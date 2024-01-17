Оставшимся без тепла и горячей воды белгородцам пересчитают плату за комуслуги

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
По словам Андрея Чеснокова, всем абонентам, у которых были отключены горячая вода и отопление, автоматически сделают перерасчёт. Его отразят в квитанциях за январь, обращаться никуда не нужно, уточнил глава округа.
В нескольких районах Старого Оскола не было тепла и горячей воды. 15 января на магистральном трубопроводе теплотрассы произошёл порыв. Ремонтные работы планировалось завершить к 18:00 16 января.
Как сообщил накануне вечером Андрей Чесноков, центральные тепловые пункты во всех микрорайонах северо-восточной части города находятся под рабочим давлением. В домах проводилась циркуляция теплоносителя.
Напомним, что старооскольцы также просили Вячеслава Гладкова компенсировать ущерб из-за порыва. Местная жительница сообщила главе региона, что из-за аварии у многих в квартирах потекли батареи и полотенцесушители. Губернатор сообщил, что, если ущерб всё-таки был нанесён, то данный факт нужно зафиксировать через УК и обратиться в администрацию Старооскольского горокруга.