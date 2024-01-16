Белгородцы остались без света, горячей воды и отопления: тема дня

За двое суток в Белгородской области произошло две аварийные ситуации. В Старом Осколе из-за порыва на теплотрассе две трети города лишились отопления, а в Грайворонском горокруге 10 тыс. абонентов на время остались без света. Подробнее — в материале.

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