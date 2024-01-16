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Updated Сегодня, 16:00

Авария в Старом Осколе

Белгородцы остались без света, горячей воды и отопления: тема дня

16 января 2024, 16:00
Фото: соцсети Сергея Довгалюка
Авария в Старом Осколе
За двое суток в Белгородской области произошло две аварийные ситуации. В Старом Осколе из-за порыва на теплотрассе две трети города лишились отопления, а в Грайворонском горокруге 10 тыс. абонентов на время остались без света. Подробнее — в материале.
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ЖКХ

Коммунальная авария в Старом Осколе

Днём 15 января на магистральном трубопроводе теплотрассы в Старом Осколе произошёл порыв. Из-за аварии без отопления и горячего водоснабжения остались 2/3 города.

На ситуацию отреагировал глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор отметил, что аварийные бригады делают всё возможное, чтобы запустить котельную в ближайшее время.

Точку порыва нашли в этот же день. Место порыва локализовали и отключили от основной магистрали.

Андрей Чесноков обещал, что тепло в домах появится к 20:00. Однако котельную в городе запустили ночью, к половине второго ночи в дома начало поступать тепло.

Возникла новая проблема — просадка давления. Оказалось, что воды ушло больше, чем предполагалось изначально.

К 06:00 утра отопление было подано на 1/3. Теплоноситель дан в микрорайоны Звёздный, Юность, Набережный, Южный, Конева, частично Космос, ул. Ватутина, ул. Ленина, ул. Свердлова, прт. Комсомольский, вторая горбольница, перинатальный центр.

Управляющим компаниям поручили отрегулировать задвижки подачи тепла в дома. Работы обещали завершить к 18:00.

Из-за аварии в белгородском Старом Осколе без отопления оставалось две трети города
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Детей горожанам 16 января разрешили оставить дома. В образовательных учреждениях температура составляла 17-18 градусов. В противном случае родителям рекомендовали одевать детей потеплее.

Отметим, что некоторые жители микрорайонов, куда уже начало поступать тепло, утверждали, что батареи у них до сих пор холодные.

Жителей Старого Оскола просят оставлять детей дома после крупной коммунальной аварии
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10 тысяч белгородцев без света

16 января ещё одна крупная авария произошла в Грайворонском горокруге. Аварийную ситуацию зафиксировали на подстанции. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что без света остались более 10 тыс. абонентов в десяти населённых пунктах, в том числе в Грайвороне.

Аварийные бригады сразу же приступили к восстановительным работам. Власти сообщили, что свет в ближайшее время появится у половины абонентов Грайворона. Параллельно электричество восстанавливали в остальных домах и социальных объектах.

В 15:40 в Белгородэнерго сообщили, что электроснабжение в округе восстановлено в полном объёме. Как сообщили энергетики, к аварийному отключению привели неблагоприятные погодные условия.

Без света остались более 10 тысяч белгородцев: Гладков сообщил о крупной аварии
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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#ЖКХ#Свет#Горячая вода#Порыв#Отопление#Теплотрасса#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Андрей чесноков
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