В Белгородской области из-за крупной аварии люди остались без горячей воды и тепла

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
15 января в районе дома № 1 микрорайона Лесного в Старом Осколе произошёл порыв трубопровода на магистральной сети теплоснабжения. Из-за порыва остановилась котельная жилмассива.
Коммунальные службы уже приступили к устранению последствий. Специалисты «Теплоэнерго» локализовали этот участок.
Из-за аварии частично отключено горячее водоснабжение и отопление в северо-восточной части города, на улице Ленина и в микрорайонах Звёздный, Южный и Набережный на юго-западе.
Гибкая кольцевая система магистрального теплопровода позволяет оперативно локализовать аварию, но на запуск котлов после остановки всё равно потребуется время.
Андрей Чесноков
До 20:00 отопление и горячую воду подадут в дома. После УК проведут ревизию подачи теплоносителя.
Губернатор сообщил, что для устранения последствий направлено 30 специалистов и 20 единиц техники.