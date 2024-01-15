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Коммунальная авария в Старом Осколе

В Белгородской области из-за крупной аварии люди остались без горячей воды и тепла

15 января 2024, 13:39
Фото: 9 канал Старый Оскол
Коммунальная авария в Старом Осколе

В Старом Осколе произошла крупная коммунальная авария

Порыв трубопровода на магистральной сети теплоснабжения произошёл в 14:45 15 января. Часть домов осталась без отопления и горячей воды. Подробности сообщили губернатор Вячеслав Гладков и глава округа Андрей Чесноков.

15 января в районе дома № 1 микрорайона Лесного в Старом Осколе произошёл порыв трубопровода на магистральной сети теплоснабжения. Из-за порыва остановилась котельная жилмассива.

Коммунальные службы уже приступили к устранению последствий. Специалисты «Теплоэнерго» локализовали этот участок.

Из-за аварии частично отключено горячее водоснабжение и отопление в северо-восточной части города, на улице Ленина и в микрорайонах Звёздный, Южный и Набережный на юго-западе.

Гибкая кольцевая система магистрального теплопровода позволяет оперативно локализовать аварию, но на запуск котлов после остановки всё равно потребуется время.
Андрей Чесноков

До 20:00 отопление и горячую воду подадут в дома. После УК проведут ревизию подачи теплоносителя.

Губернатор сообщил, что для устранения последствий направлено 30 специалистов и 20 единиц техники.

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