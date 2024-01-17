Кто в очереди после Старого Оскола? Белгородцев ожидают новые отключения

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Во время обследования тепловой сети в районе жилого дома № 5 по улице Королёва в Губкине специалисты нашли повреждение магистрального трубопровода диаметром 530 мм. Данный участок обеспечивает теплом микрорайон Журавлики. Работы по устранению повреждений проведут с 10:00 до 22:00 19 января.
На время ремонта в части домов отключат отопление и горячую воду.
Под отключение попадут следующие адреса:
ЦТП-11
ЦТП -15
ЦТП-16
Напомним, что ранее без отопления и горячей воды остались жители Старого Оскола. Днём 15 января на магистральном трубопроводе в городе произошёл порыв. 2/3 города остались без тепла и воды. Решить проблему должны были до 18:00 16 января. Однако, судя по комментариям старооскольцев в Сети, на утро 17 января тепло дошло не до всех.