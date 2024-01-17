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Отопление

Кто в очереди после Старого Оскола? Белгородцев ожидают новые отключения

17 января 2024, 10:44
Фото: 1MI
Отопление

Белгородцы на время останутся без отопления и горячей воды

Повреждения в магистральном трубопроводе нашли в Губкине. Ремонтные работы выполнят 19 января. На время работ отключат отопление и горячую воду, сообщает «Губкин говорит».
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ЖКХ

Во время обследования тепловой сети в районе жилого дома № 5 по улице Королёва в Губкине специалисты нашли повреждение магистрального трубопровода диаметром 530 мм. Данный участок обеспечивает теплом микрорайон Журавлики. Работы по устранению повреждений проведут с 10:00 до 22:00 19 января.

На время ремонта в части домов отключат отопление и горячую воду.

Под отключение попадут следующие адреса:

ЦТП-11

  • Дзержинского, 80, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 107, 111а, 113, 115, 115а, 119, 121, 121а, 123, 123а;
  • Спортивный проезд, 1;
  • Кирова, 63, 63а, 67а, 69а, 69б;
  • Лазарева, 30, 32;
  • Раевского, 20а, 21а, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26;
  • 9-Января, 3, 3а;
  • пер. Просторный, 2;
  • Кирова, 51а (детский сад №16);
  • Дзержинского, 117 (детский сад №29);
  • Дзержинского, 113а (станция юных туристов).

ЦТП -15

  • Севастопольская, 2;
  • Космонавтов, 1, 1а, 3, 5, 7;
  • В. Интернационалистов 3, 5;
  • Космонавтов, 5а (детский сад №35);
  • В. Интернационалистов, 1 (школа №16);

ЦТП-16

  • Королёва, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16;
  • Космонавтов, 9а, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17;
  • Преображенская, 2, 4, 4 корп.2, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 8а;
  • Агошкова, 2, 6;
  • Космонавтов, 9 (детский сад №39);
  • Преображенская, 6г (детский сад №40);
  • Королёва, 12а (школа №17);
  • Королёва, 3а (бассейн «Дельфин»).

Напомним, что ранее без отопления и горячей воды остались жители Старого Оскола. Днём 15 января на магистральном трубопроводе в городе произошёл порыв. 2/3 города остались без тепла и воды. Решить проблему должны были до 18:00 16 января. Однако, судя по комментариям старооскольцев в Сети, на утро 17 января тепло дошло не до всех.

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#Общество#Белгородская область#Губкин#ЖКХ#Горячая вода#Отопление#Тепловые сети#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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