Кто в очереди после Старого Оскола? Белгородцев ожидают новые отключения

Напомним, что ранее без отопления и горячей воды остались жители Старого Оскола. Днём 15 января на магистральном трубопроводе в городе произошёл порыв. 2/3 города остались без тепла и воды. Решить проблему должны были до 18:00 16 января. Однако, судя по комментариям старооскольцев в Сети, на утро 17 января тепло дошло не до всех.