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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Коммунальная авария в Старом Осколе

Из-за аварии в белгородском Старом Осколе без отопления оставалось две трети города

16 января 2024, 10:06
Фото: соцсети Сергея Довгалюка
Коммунальная авария в Старом Осколе

УК в Старом Осколе проконтролируют процесс возвращения тепла в дома

Из-за аварии в домах пропали отопление и горячая вода. Ситуацией с места происшествия поделился замгубернатора Сергей Довгалюк.

Вчера, 15 января, в Старом Осколе произошёл порыв на магистральном трубопроводе теплотрассы. Из-за аварии без тепла оставались 2/3 города. Жителям отключили отопление и горячую воду. На месте аварии побывали замгубернатора Сергей Довгалюк и министр ЖКХ области Алексей Ботвиньев.

Точку порыва уже нашли и локализовали, тем самым отключив место порыва от основной магистрали. В 0:35 в городе запущена котельная, в 01:30 началась подача тепла в дома.

К 06:00 утра отопление было подано на 1/3. Теплоноситель дан в микрорайоны Звёздный, Юность, Набережный, Южный, Конева, частично Космос, ул. Ватутина, ул. Ленина, ул. Свердлова, прт. Комсомольский, вторая горбольница, перинатальный центр.

Коммунальная авария в Старом ОсколеКоммунальная авария в Старом Осколе
Коммунальная авария в Старом ОсколеКоммунальная авария в Старом Осколе
Коммунальная авария в Старом ОсколеКоммунальная авария в Старом Осколе
Коммунальная авария в Старом Осколе
Фото: соцсети Сергея Довгалюка

Сейчас продолжается заполнение системы и выход на рабочее давление. Также дозаполняется система отопления для 104 тыс. абонентов.

Управляющим компаниям города поручили регулировать задвижки для подачи теплоносителя в дома.

Работы по заполнению системы подачи тепла должны завершить к 18:00.

Напомним, что старооскольцев попросили оставить детей дома из-за аварии. В школах и детских садах температура составляет 17-18 градусов.

Жителей Старого Оскола просят оставлять детей дома после крупной коммунальной аварии
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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Горячая вода#Порыв#Отопление#Новости Старого Оскола#Теплотрасса#Алина Харина#Алексей Ботвиньев#Сергей Довгалюк
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