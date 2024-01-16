Из-за аварии в белгородском Старом Осколе без отопления оставалось две трети города

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Вчера, 15 января, в Старом Осколе произошёл порыв на магистральном трубопроводе теплотрассы. Из-за аварии без тепла оставались 2/3 города. Жителям отключили отопление и горячую воду. На месте аварии побывали замгубернатора Сергей Довгалюк и министр ЖКХ области Алексей Ботвиньев.
Точку порыва уже нашли и локализовали, тем самым отключив место порыва от основной магистрали. В 0:35 в городе запущена котельная, в 01:30 началась подача тепла в дома.
К 06:00 утра отопление было подано на 1/3. Теплоноситель дан в микрорайоны Звёздный, Юность, Набережный, Южный, Конева, частично Космос, ул. Ватутина, ул. Ленина, ул. Свердлова, прт. Комсомольский, вторая горбольница, перинатальный центр.
Сейчас продолжается заполнение системы и выход на рабочее давление. Также дозаполняется система отопления для 104 тыс. абонентов.
Управляющим компаниям города поручили регулировать задвижки для подачи теплоносителя в дома.
Работы по заполнению системы подачи тепла должны завершить к 18:00.
Напомним, что старооскольцев попросили оставить детей дома из-за аварии. В школах и детских садах температура составляет 17-18 градусов.