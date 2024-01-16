Сутки без тепла: как Старый Оскол остался без отопления и горячей воды из-за аварии

Жители микрорайона Солнечный жалуются на то, что в квартирах приходится включать обогреватели и укутываться в несколько слоёв одежды. А старооскольцы с соседнего микрорайона Жукова тем временем закаляются — ходят в летней одежде и под кондиционером. Самые отчаянные с Восточного ещё и заедают проблемы с отоплением мороженым. А кто-то отвечает, что в квартире «как было всегда холодно, так и есть».