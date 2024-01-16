Сутки без тепла: как Старый Оскол остался без отопления и горячей воды из-за аварии

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
15 января около трёх часов дня в центре Старого Оскола возле гипермаркета «Линия» прорвало трубопровод. Практически сразу горячей воды и отопления лишились две трети города. Как сообщил глава округа Андрей Чесноков, частично пострадала северо-восточная часть города, улица Ленина, микрорайоны Звездный, Южный и Набережный на юго-западе. И мэр, и губернатор Вячеслав Гладков заверили, что до 20:00 тепло дадут во все дома, а в город направили 30 специалистов и 20 спецмашин. Но всё оказалось не так просто.
Ближе к восьми вечера Чесноков сообщил, что порыв локализован и тепло скоро начнут подавать в дома. При этом глава округа рассказал, что родители с грудными детьми, не имеющие возможности поддержать температурный режим в квартире, могут получить временное размещение в соцучреждениях с отоплением. К ночи в домах старооскольцев должны были появиться отопление и горячая вода, но их так и не дождались.
Утром жители Старого Оскола также не почувствовали тепла в квартирах и горячей воды из кранов. Градоначальник сообщил, что теплоноситель подали в микрорайоны Звездный, Юность, Набережный, Южный Конева, частично Космос, улицы Ватутина, Ленина, Свердлова и проспект Комсомольский. Однако на момент аварии специалисты не до конца оценили потери горячей воды, а также столкнулись с ещё одной проблемой — просело давление. Из-за аварии ушло 10 тысяч кубов воды.
На тот момент, а это семь утра, система отопления, по словам Чеснокова, дозаполнялась микрорайонах Дубрава 1, 2 и 3, Восточный, Олимпийский, Жукова, Солнечный, Королева, Макаренко, Ольминского, Буденного, Зеленый Лог, Лесной, Юбилейный, Северный и в районе жд вокзала. А полностью восстановить весь объём специалисты смогут предварительно к 18:00 текущего дня. Однако жители некоторых из этих микрорайонов утверждают, что трубы у них в квартире по-прежнему холодные.
Также утром глава округа сообщил о том, что в школах и детских садах из-за аварии температура упала до 17-18 градусов, и при желании родители могут оставить своих детей дома. А в сообщениях, которые приходили родителям от учреждений, и вовсе говорилось о температуре в 15-16 градусов в здании.
По информации от 9 Канала, из-за коммунальной аварии без отопления остались более 20 микрорайонов, а также больницы, 33 детских сада и 18 школ. Чтобы подать тепло в городской роддом, ближе к ночи подключили резервную котельную, а ночью отопление появилось в окружной больнице. Кроме того, сразу после аварии пациентам больниц выдали дополнительные одеяла, а в палатах установили тепловые пушки.
На утро 16 января тепло начали пускать в семь детсадов и пять школ, тем не менее, в первые пришли 23% детей, а школьников, которые посетили занятия очно, было всего 9%. А семьи с грудными детьми могут разместиться временно на базах отдыха «Адмирал», «Горняк», СОК «Белогорье» и в детской окружной больнице.
Жители Старого Оскола разделились на два лагеря: те, кто замёрз и с нетерпением ждёт, когда по трубам наконец пустят горячую воду, и те, кто ничего не заметил и живут в своём ритме. Корреспондент Бел.Ру пообщалась с ними.
Жители микрорайона Солнечный жалуются на то, что в квартирах приходится включать обогреватели и укутываться в несколько слоёв одежды. А старооскольцы с соседнего микрорайона Жукова тем временем закаляются — ходят в летней одежде и под кондиционером. Самые отчаянные с Восточного ещё и заедают проблемы с отоплением мороженым. А кто-то отвечает, что в квартире «как было всегда холодно, так и есть».
Тем временем осталось меньше часа до завершения обещанной подачи тепла во все дома, но не все жители верят, что оно появится вовремя. Напомним, сегодня жители Набережной, куда теплоноситель был подан, по словам Сергея Догавлюка, ещё к 6 утра, жаловались на дезинформацию. Горячей воды и отопления там не увидели.
Местное СМИ сообщает, что подача тепла в дома завершается, однако жители Старого Оскола с этим не согласны.