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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Среда в Белгородской области будет дождливой и скользкой

Какая погода ожидает белгородцев в День всех влюблённых?

13 февраля 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney

Среда в Белгородской области будет дождливой и скользкой

В МЧС сообщили, что 14 февраля в регионе будет тепло. Однако местами пройдут небольшие дожди.
Сюжет
Погода

Завтра, 14 февраля, в регионе будет облачная погода. Ночью пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днём местами пройдёт небольшой дождь.

Ночью и утром ожидаются туман и гололедица. Ветер будет дуть восточный со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…+4 ˚С, днём +1…+6 ˚С.

По данным Гидрометцентра, в областном центре завтра максимально температура поднимется до +5 ˚С. В Старом Осколе ожидается до +1 ˚С, в Новом Осколе — до +4 ˚С. В Валуйках температура поднимется до +6 ˚С.

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