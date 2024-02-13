Какая погода ожидает белгородцев в День всех влюблённых?

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Завтра, 14 февраля, в регионе будет облачная погода. Ночью пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днём местами пройдёт небольшой дождь.
Ночью и утром ожидаются туман и гололедица. Ветер будет дуть восточный со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…+4 ˚С, днём +1…+6 ˚С.
По данным Гидрометцентра, в областном центре завтра максимально температура поднимется до +5 ˚С. В Старом Осколе ожидается до +1 ˚С, в Новом Осколе — до +4 ˚С. В Валуйках температура поднимется до +6 ˚С.