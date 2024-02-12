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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Влюблённая пара

Как освежить чувства к партнёру в День всех влюблённых?

12 февраля 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
Влюблённая пара

Психолог дал несколько советов белгородцам по организации Дня всех влюблённых

В 2024 году День всех влюблённых выпал на среду. Психолог Евгений Гиберт рассказал журналистам newia.ru, как парам, которые уже долгое время вместе, романтично провести 14 февраля не выходя из дома. Несколько советов, обещает психотерапевт, помогут и парам с детьми.

Психотерапевт и клинический психолог считает, что для праздника необходимо создать уютную атмосферу. Для этого нужно выбрать удобное место для отдыха, например, диван, мягкие подушки и тёплые пледы. Желательно использовать мягкие светильники или свечи, а также добавить в комнату лепестки роз, фоторамки или тематические украшения.

Особенную атмосферу поможет создать и ужин на двоих: можно приготовить что-то изысканное или остановиться на любимых блюдах, купить шампанское или сделать коктейли, позаботиться о десертах. Чтобы улучшить внешний вид стола, нужно постелить на него скатерть и сервировать красивой посудой. Туда же можно поставить свечи и цветы.

После ужина можно включить романтическую музыку и немного потанцевать, посмотреть соответствующие атмосфере праздника фильмы, обменяться подарками и поиграть в игры для двоих.

Психолог Евгений Гиберт дал несколько советов, чтобы освежить чувства тем парам, которые уже долгое время прожили вместе:

  1. Можно воссоздать первое свидание: вспомнить, какую музыку слушали, что заказывали и о чём говорили. Воспроизведение таких деталей поможет придать особую атмосферу вечеру;
  2. Можно попробовать что-то новое: поход в необычный ресторан, мастер-класс по гончарному делу или прогулка на воздушном шаре;
  3. Либо устроить вечер воспоминаний: создать фотоальбом или видеоролик с лучшими моментами совместной жизни.
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#Общество#Белгородская область#Белгород#День влюбленных#14 февраля#Александра Склярова
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