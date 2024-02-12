Как освежить чувства к партнёру в День всех влюблённых?

Особенную атмосферу поможет создать и ужин на двоих: можно приготовить что-то изысканное или остановиться на любимых блюдах, купить шампанское или сделать коктейли, позаботиться о десертах. Чтобы улучшить внешний вид стола, нужно постелить на него скатерть и сервировать красивой посудой. Туда же можно поставить свечи и цветы.