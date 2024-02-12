Как освежить чувства к партнёру в День всех влюблённых?

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Психотерапевт и клинический психолог считает, что для праздника необходимо создать уютную атмосферу. Для этого нужно выбрать удобное место для отдыха, например, диван, мягкие подушки и тёплые пледы. Желательно использовать мягкие светильники или свечи, а также добавить в комнату лепестки роз, фоторамки или тематические украшения.
Особенную атмосферу поможет создать и ужин на двоих: можно приготовить что-то изысканное или остановиться на любимых блюдах, купить шампанское или сделать коктейли, позаботиться о десертах. Чтобы улучшить внешний вид стола, нужно постелить на него скатерть и сервировать красивой посудой. Туда же можно поставить свечи и цветы.
После ужина можно включить романтическую музыку и немного потанцевать, посмотреть соответствующие атмосфере праздника фильмы, обменяться подарками и поиграть в игры для двоих.
Психолог Евгений Гиберт дал несколько советов, чтобы освежить чувства тем парам, которые уже долгое время прожили вместе: